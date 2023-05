Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beethovens fünfte Sinfonie stand auch auf dem Programm, als die Deutsche Staatsphilharmonie im Februar 2019 ihre letzten normalen Konzerte vor der Pandemie in der Region gegeben hatte. Nun erklang das ebenso aufwühlende wie mitreißende Werk zum Abschluss des Musikfests in der Speyerer Gedächtniskirche. Es war ein Konzert, so nahe dran an der Normalität wie lange nicht mehr. Und ein rauschendes Beethoven-Fest.

Der neue rheinland-pfälzische Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck wagt sich weit aus dem Fenster: „Wir sind aus dem Gröbsten so langsam raus“, meinte er in seinem