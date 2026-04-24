Über Jahrzehnte war sie die bedeutendste deutsche Modefotografin: Das Kurpfälzische Museum Heidelberg ehrt Regina Relang (1906-1989) mit einer bezaubernden Ausstellung.

In Stuttgart ist sie geboren, in München gestorben, und in den 83 Jahren ihres Lebens war sie unzählige Male in Paris, Florenz, Rom und Berlin. Und mindestens einmal auch in Heidelberg. Anlässlich der Wiedereröffnung der Universität nach dem Zweiten Weltkrieg fotografierte Regina Relang 1948 in der Stadt am Neckar, porträtierte Studenten und verewigte die Neue Universität, einen 1930/31 erbauten Gebäudekomplex in der Altstadt. Die Bilder erschienen in der von den amerikanischen Besatzern für die deutsche Bevölkerung herausgegebenen Zeitschrift „Heute“.

Regina Relang kennt man heute (wenn überhaupt noch) als Modefotografin, die die spektakulären Kollektionen von Yves Saint Laurent, Pierre Cardin und vor allem Christian Dior verewigte. Dior war der Erfinder des „New Look“: enge Taille, weiter Rock, riesiger Hut. Aber das kam erst später. Ihre ersten Fotos hat sie als junge Frau auf Reisen gemacht – die sie mit deren Verkauf an Zeitschriften und Agenturen finanzierte.

Die Brillengläser dick, die Haare kraus, die Kleidung praktisch-bequem: Das Foto der Fotografin, eines von wenigen noch von ihr existierenden, zeigt eine Frau, die mit großem Ernst und schwäbischer Arbeitsdisziplin erledigt, was erledigt werden muss. Dass sie rothaarig war und Sommersprossen hatte, sieht man auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme nicht. Und einen Hauch von Exzentrik darf man wohl doch vermuten bei einer Frau, die in jungen Jahren mit ihrem Mädchennamen Regina Lang nicht mehr zufrieden war und sich den Künstlernamen Regina Relang gab. Schon in den frühen 1930er-Jahren war sie in Süd- und Südosteuropa unterwegs. „Dann reiste sie eines Tages mit einem Fotoapparat nach Portugal und kam als Fotografin zurück“, heißt es in einer „Abendschau“-Reportage aus dem Jahr 1963 mit dem schönen Titel „Schwäbische Erfolgsfrauen, Geschwister Lang-Kurz“. Man kann sie in der ARD-Mediathek und in der Ausstellung anschauen.

Erst Malerin, dann Fotografin

Diese schwäbischen Erfolgsfrauen – das waren neben Regina Relang ihre beiden Schwestern: Anni (1911-1988), die das Modeschmuckunternehmen langani gründete, und Ursula Lang-Kurz (1909-1998), die zunächst ebenfalls als Fotografin arbeitete und dann als Malerin. Bei Regina, der ältesten Schwester, war es umgekehrt. Sie studierte zunächst Malerei in Krefeld, Stuttgart und Berlin. Gemälde, die erhalten sind, seien ihr leider nicht bekannt, sagt Karin Tebbe, die stellvertretende Direktorin des Kurpfälzischen Museums Heidelberg und Kuratorin der Ausstellung. Diese Ausstellung mit dem Titel „Ikonen der Mode“ entstand in Kooperation mit dem – wegen einer Generalsanierung zurzeit für mehrere Jahre geschlossenen – Münchner Stadtmuseum, dem Relang ihr Werk schon zu Lebzeiten überließ.

Zu sehen sind etwa 80 fantastisch erhaltene Originalaufnahmen von den 1930er- bis zu den späten 1970er-Jahren, der überwiegende Teil davon in Schwarz-Weiß. Sie zeigen ikonische Mode, perfekt inszeniert und getragen von Mannequins, wie man damals so viel schöner sagte, die die Kunst der Künstlichkeit perfektioniert hatten. Relang habe sie, so sagte der Sprecher in der „Abendschau“, alle entdeckt: Ursula und Sabrina, Christa und noch einmal Christa und dann: Ina. Ina! Und Sylvia. Mit ihnen allen hat die Fotografin zusammengearbeitet. Ihre fotografischen Inszenierungen sind so viel mehr als Werbeaufnahmen für die neuesten Kollektionen. Es sind Zeitdokumente. Ihre in der „Vogue“, „Harper's Bazaar“ oder der deutschen „Constanze“ erschienenen Bilder entstanden oft im Außenraum. Auf einer Aufnahme aus München von 1946 sieht man eine junge Frau im eleganten Kleid zwischen Trümmern. Kaufen konnte die neueste Mode kaum jemand – aber anschauen zur Ablenkung.

Mit dem Nationalsozialismus arrangiert

Regina Relang hat immer gearbeitet, auch in den Kriegsjahren, in denen die Nationalsozialisten selbst Modezeitschriften als Propagandainstrumente veröffentlichen. „Sie war sicher keine glühende Anhängerin, aber sie dürfte sich arrangiert haben, um arbeiten zu können“, sagt Kuratorin Tebbe. Von 1948 an war Relang mit einem in seiner Heimat Russland in Ungnade gefallenen staatenlosen Künstler verheiratet, Kinder hatte sie nicht.

Was von ihr bleibt, sind wunderschöne Fotos, viele. Beim Gang durch die Heidelberger Ausstellung erwandert man sich ein halbes Jahrhundert Mode- und Kulturgeschichte, spürt Emanzipationsbewegungen und einem sich verändernden Frauenbild nach. Ergänzt werden die Aufnahmen durch Hutmodelle aus der Sammlung des Mannheimers Wolfgang Knapp, der schon die „Neue Sachlichkeit“-Ausstellung der Kunsthalle bestückte, und durch Kleidung und Accessoires aus der Textilsammlung Max Berk, einer Außenstelle des Kurpfälzischen Museums im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen.

Wie sehr sich Mode und unser Blick auf Mode seit Regina Relang verändert haben: Das zeigt die Pop-up-Ausstellung „Youth Upcycling Fashion“ mit nachhaltigen Modeentwürfen am Eröffnungswochenende.

Die Ausstellung

„Ikonen der Mode – Fotografien von Regina Relang“, bis 19. Juli im Kurpfälzischen Museum Heidelberg: : dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr.

