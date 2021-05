Vor fast genau einem Jahr, am 21. April 2019, verstarb 76-jährig die Schauspielerin Hannelore Elsner. Mit der Tragikomödie „Lang lebe die Königin“ sendet Das Erste am Mittwoch ihren allerletzten Film. Weil Elsner vor Abschluss der Dreharbeiten von uns ging, blieb er unvollendet, bis gleich fünf hochkarätige Schauspielerinnen ihre Rolle in den fehlenden Sequenzen übernahmen. Eine große Hommage und ein würdiger Abschied.

Der Krebs, der zwei Jahre zuvor schon überwunden schien, ist zurückgekehrt. „Ich hab' schon ganz andere Sachen hinter mich gebracht. Damit werde ich jetzt auch noch fertig“, erklärt die Patientin Rose Just, gespielt von Hannelore Elsner, zuversichtlich. Sie kommt eben von der Dialyse. Die Nelken, die Tochter Nina ihr mitgebracht hat, schleudert sie über eine Mauer auf den Friedhof: „Weil das Friedhofsblumen sind!“

„Sie ist 'ne starke Frau. Die schafft das“, hofft auch Werner, der Lebensgefährte der kranken Rose. Das TV-Drama von Gerlinde Wolf (Buch) und Richard Huber (Regie) belehrt uns jedoch eines Besseren. Und hat damit eine große Nähe zur Realität seiner Hauptdarstellerin, die selbst den Kampf gegen den Krebs verlor.

Fünf Kolleginnen spielen Elsners Rolle mit

Die Zeitsprünge, die der Film macht, mehrfach um Monate vor und zurück, erwecken Rose Just sozusagen wieder zum Leben, so wie seine Ausstrahlung selbst ihre Darstellerin, die Elsner. Gerade weil seine Themen, die Krankheit, das Sterben und der Tod, so eng verbunden mit dem Star des Films zu sein scheinen, ist die TV-Produktion so außerordentlich bewegend.

„Mit Gisela Schneeberger, Judy Winter, Iris Berben, Eva Mattes, Hannelore Hoger für Hannelore Elsner“ heißt es am Ende des Vorspanns. Wer um die besondere Produktionsgeschichte des Films weiß, vermag ihn als Hommage zu genießen. Wer sie nicht kennt, wird sich wundern, wenn plötzlich die blonde Gisela Schneeberger aus dem Convertible steigt, in dem doch eben noch Hannelore Elsner gefahren ist. Ihr folgt, 20 Minuten darauf, Judy Winter, die dann neben Günther Maria Halmer auf der Bettkante sitzt, der doch als Liebhaber von Elsner Figur Rose eingeführt wurde.

Elsner hatte den Dreh abbrechen müssen und starb kurz darauf

„Als mich die Anfrage erreichte, habe ich mir schon Gedanken gemacht“, erklärt Winter. „Ist es überhaupt fair? Es ist doch ihr Film! Doch dann hat mich die Idee überzeugt, dass vier weitere gute und ernst zu nehmende Kolleginnen mit ihren Auftritten Hannelore Elsner die Ehre erweisen möchten. So haben wir ihr zeigen können, wie sehr wie sie als Schauspielerin geschätzt haben.“

Die Dreharbeiten in München und im oberbayerischen Dietramszell waren einen Monat gelaufen, bis sie am 12. April 2019 wegen Elsners Gesundheitszustand abgebrochen werden mussten. Neun Tage später starb Hannelore Elsner in einem Krankenhaus. Fünf Jahre lang hatte sie mit Brustkrebs gelebt.

Sie bleibt unersetzlich

„Erst nach Wochen des Stillstands haben wir uns Rechenschaft über die Tragweite des Ganzen gegeben“, erläutert die Redakteurin Claudia Siminoescu vom Bayerischen Rundfunk zum Fortgang des Drehs. Im August 2019 fanden sich dann beim Nachdreh die fünf genannten Schauspielkolleginnen ein, um jeweils für einen Drehtag die Rolle der Verstorbenen zu übernehmen und zu Ende zu führen. Sie alle – jede von ihnen selbst eine erfahrene Hauptdarstellerin – interpretieren die Rolle der Rose auf ihre Weise. Und allen geht dabei eine gewisse Eleganz und besondere Würde ab, die wiederum Hannelore Elsner stets ausstrahlte. Sie bleibt eben unersetzlich.

Dass sie und ihre Nachfolgerinnen eigentlich gar nicht die Hauptrolle in „Lang lebe die Königin“ einnehmen und dass die Macher der ernsten Thematik des Emanzipationsdramas doch ganz erstaunlich viel Leichtigkeit und Humor abgewinnen, gerät angesichts des Todes des beliebten Film- und Fernsehstars schlicht zur Nebensache.

Durchaus makaber: Am Ende ruht Elsner als Rose Just in einem Sarg

Denn eigentlich erzählt der Film ja vor allem von Nina Just (Marlene Morreis), Roses Tochter, die als Moderatorin bei einem lächerlichen Verkaufssender arbeitet, sich neu verliebt und mit ihrer manchmal ganz schön streitbaren Mutter sowie deren Krankheit und Tod zurechtkommen muss. Und ganz am Ende liegt Hannelore Elsner als Rose doch tatsächlich, prächtig herausgeputzt, in einem Sarg: Die Königin ist tot, lang lebe die Königin.

Termin