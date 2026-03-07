Klar kann man in den Pfälzerwald oder an die Weinstraße fahren. Aber wer mal in eine Gegend will, die nicht überlaufen ist, der ist im Bitscher Land richtig.

Dienstagmittag in Volmunster. Die Bänke auf dem Rathausplatz laden dazu ein, die Märzsonne zu genießen. Es ist ruhig, das Dorf scheint wie ausgestorben. Doch der Schein trügt.

Volmunster hält nur Mittagspause. Gegen 14 Uhr zieht Corinne Maurer-Kolckhorst die Rollläden an ihrem Lebensmittelgeschäft hoch. Schräg gegenüber erhält jemand beim Coiffure eine neue Frisur – im Ambiente der 1970er Jahre. Ein paar Schritte weiter bedienen Apotheke, Tattoo-Studio und Metzgerei ihre Kunden. Im Rathaus wird gearbeitet und vom nahen Schulhof dringt fröhlicher Lärm: Der Lehrer hat den Unterricht an die frische Luft verlegt.

Volmunster in der milden Spätnmittagsmärzsonne. Foto: Georg Altherr

Für ein Dorf mit 770 Einwohnern hat Volmunster viel zu bieten. Der Kindergarten „Le Petit Prince“ (der kleine Prinz) ist durch einen hellen, architektonisch auffälligen Neubau erweitert worden. In der Nähe plätschert ein Wasserfall.

Die Natur lockt Besucher und Einheimische ins Freie. Richtung Sportplatz sind Wanderer und Radfahrer unterwegs. Links davor haben Boulespieler ihre Winterjacken auf die Bänke gelegt und sind froh, sich jetzt im Vorfrühling wieder für ein paar Runden treffen zu können.

Am Nachmittag trifft man sich zu einer Runde Boule nahe des Sportplatzes. Foto: Georg Altherr

In der Gegend um Volmunster, südlich von Zweibrücken und Blieskastel, führen gemütliche und anstrengendere Wanderwege durch die wechselreiche Landschaft. Mal geht’s durch tiefen Wald, mal durch offene Wiesenlandschaften, über sanfte Höhen und durch liebliche Täler. Der Europäische Mühlenradweg bringt Freizeitradlern, aber auch sportlicheren Fahrern die Gegend abseits überfüllter Routen näher.

Im nördlichen Bitscher Land, Teil des Naturparks Nordvogesen, gibt es einiges zu erleben. Die Eschweiler Mühle (Moulin d’Eschviller) mit Getreidemühle, Sägewerk, landwirtschaftlichem Gerät und Naturlehrpfad, schmalen Bächlein und der etwas breiteren Schwalb bietet für alle Generationen etwas. Zurzeit wird der Naturlehrpfad so befestigt, dass ihn auch Rollstuhlfahrer bewältigen können. Wenn zum Saisonbeginn Anfang April die Museen wieder öffnen, soll alles fertig sein.

Die Wasserläufe Bierbach und Baechelbach um und in Volmunster fließen ursprünglich, unbegradigt und artenreich, ebenso die Schwalb im Oberlauf, von der nur an den Mühlen Wasser abgeleitet wird.

Ursprünglich: die Schwalb im Tal bei Urbach. Foto: Georg Altherr

In Epping steht eine Mini-Marienkapelle in der Rue d’Urbach auf der Wiese; die hübsch renovierte Kapelle in Weiskirch ist größer und begehbar.

Mini-Marienkapelle in Epping. Foto: Georg Altherr

Westlich von Petit-Réderching kann man auf einem Bauernhof in der Nähe eines Bunkers lebende Bisons sehen. Der Bunker gehört zur Maginot-Linie, ein Verteidigungssystem, das Frankreich zur Abwehr eines deutschen Angriffs in den 1930er Jahren gebaut hatte, letztlich genauso vergebens wie der Westwall auf deutscher Seite.

Bunker der Maginot-Linie in der Nähe der Bisonfarm bei Klään Rederschinge (lothringisch) Petit-Réderching (französisch). Foto: Georg Altherr

Volmunster selbst ist mindestens einen Rundgang wert, durch den Ortskern und die abgehenden Gassen hoch, wo manche alten, beigen Lothringer Einhäuser liebevoll renoviert wurden und manche nicht, wo es rot angestrichene kleine Ferienhäuser zu entdecken gibt, wo weder hohe Mauern noch Kunststoffzäune die Grundstücke gegeneinander abgrenzen, sondern der Rasen oder die Wiese oft bis zur Straße läuft.

Im Lädchen von Corinne Maurer-Kolckhorst kann man sich mit allem versorgen, was man braucht: Lebensmittel, Vin de Pays, Bier, Mehl und Nudeln aus Volmunsterer Mühlen, Zigaretten, Zeitungen und Lotterielosen. Die 54-Jährige hält mit ihren Kunden gerne auch ein Schwätzchen – in Französisch, Deutsch oder Platt, wie sie hier den Dialekt nennen, der dem der Zweibrücker und Blieskasteler ähnelt. Und rentiert sich ihr Geschäft? „Mir schlaan uns durch, reich werre mer net, awwer es geht“, antwortet sie. Ihr Bruder Jean-Luc Maurer betreibt die Bäckerei vis-à-vis, hat nur morgens geöffnet, aber schon sehr früh.

Corinne Maurer-Kolckhorst (54) vor ihrem Laden in Volmunster: »Mir schlaan uns durch.« Foto: Georg Altherr

René Rein führt die Metzgerei im Ort und bedient selbst. Schwenkbraten, Saumagen, Lyoner hat er in der Auslage, aber auch französischere Waren wie Pasteten und Bœuf Bourguignon. Der 61-Jährige beschäftigt vier Metzger, übt seinen Beruf mit Leib und Seele aus, „aber in vier Jahren ist Schluss“, dann geht er in Rente.

Metzger mit Leib und Seele: René Rein. In seiner Auslage finden sich neben französischen Spezereien auch Saumagen, Fleischkäse, Schwenker und Lyoner. Foto: Georg Altherr

Die Auswahl an Einkehrmöglichkeiten ist gar nicht mal so klein. Ab und zu baut am Rathausplatz die thailändische Straßenküche „Miam Miam“ auf. Die Gastronomie in der Eschweiler Mühle ist in der Gegend bekannt und eignet sich gut für einen Kaffee oder Wein auf der Terrasse. Fürs Mittagessen wählt man aber besser die „Auberge du Parc“ in Epping, wo man sich auch das Auto betanken lassen kann (!), oder „La Table Paysanne“ in Weiskirch.

Und wo geht Metzgermeister René Rein hin, wenn er sich mal so richtig gut bekochen lassen will? Er antwortet wie aus der Pistole geschossen: „Ins l’Argousier in Volmunster. Der kocht exzellent. Ein Genuss.“

Hinkommen

Über die A 8 und dann ab dem Outlet Zweibrücken über die L 700 in Richtung Bitsch/Bitche in Frankreich. Sieben Kilometer hinter der Landesgrenze rechts nach Volmunster abbiegen.

Zum Restaurant-Geheimtipp „L’Argousier“.

Und wer gerade sowieso in Frankreich ist, kann die Gelegenheit nutzen, den Tank zu füllen, denn zurzeit ist das Benzin hier billiger.