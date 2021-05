Am 22. Mai heißt es wieder einmal: „Twelve Points go to ...“ Jendrik Sigwart, 26, wird Deutschland beim ESC in Rotterdam vertreten – mit der leichtfüßigen Eigenkomposition „I Don’t Feel Hate“ inklusive christlicher Botschaft. Besonderes Markenzeichen des ansteckend fröhlichen Musical-Darstellers aus Hamburg ist seine Glitzer-Ukulele. Mit Jendrik Sigwart sprach Olaf Neumann über seine Art, mit Hassrede umzugehen, den ESC unter Corona-Vorzeichen und die harte Musical-Ausbildung.

Welches Bild von Deutschland möchten Sie in Rotterdam vermitteln?

Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Die Frage müsste eher lauten: Welches Bild wollen die Jurys mit mir vermitteln, indem sie mich ausgewählt haben? Ich gehe da einfach als ich hin. Ich möchte die Botschaft des Songs vermitteln. Das ist wahrscheinlich auch das, was ich als Vertreter Deutschlands rüberbringe.

„I Don't Feel Hate“ schrieben Sie mit dem Produzenten Christoph Oswald. Wollten Sie mit dem Titel bewusst ein Zeichen setzen in einer Zeit, in der Hass und Hetze wieder unverhohlen zunehmen?

Definitiv wollte ich damit bewusst ein Zeichen setzen. In dem Songtext spreche ich nichts Politisches an, sondern gehe von meiner persönlichen Erfahrung aus. Aber das Video ist ein Beispiel dafür, dass Hass auch ein politisches, allumfassendes Thema ist.

Botschaft des Liedes ist, auf Hass nicht mit Hass zu antworten, sondern Mitleid mit den Hassrednern zu empfinden. Haben Sie Erfahrungen mit Hate Speech im Netz?

Ja. Jetzt, wo ich in die Öffentlichkeit trete, umso mehr. Ich habe schon häufiger sowas Homophobes wie „Faggot“ gehört. Aber das sind meistens Menschen, die mit sich selber noch nicht im Einklang sind. Man sollte denen aber schon zu verstehen geben, dass es verletzend ist, indem sie sagen: Schwulsein ist falsch.

Sie machen sich auch für Geflüchtete stark. Wie kam es dazu?

Eine Freundin von mir engagiert sich sehr für Geflüchtete. Sie ist für mich ein Vorbild. Bei ihren Benefizkonzerten versuche ich immer mitzumachen. In meinem Musikvideo kommen versteckt die Sätze „Kein Mensch ist illegal“ und „Refugees are welcome“ vor. Diese Botschaft sollte unterbewusst immer da sein. Ich spende auch jeden Monat an Seawatch.

Ihr originelles Bewerbungsvideo für den ESC spielt in einem Waschsalon und handelt von sechs Personen, die auf unterschiedliche Arten Hass erfahren. Haben Sie in den aufwändigen Clip sämtliche Ersparnisse hineingesteckt?

Da sind schon 10.000 Euro von mir reingeflossen. Ein Freund investiert sein gesamtes Geld in Spiele. Letzten Sommer habe ich beschlossen, dass dieses Video jetzt mein Hobby ist. Und da wollte ich meine Ersparnisse aus den letzten zwei Jahren hineinstecken.

Man kann wohl jetzt schon sagen, es war eine gute Investition. Wo hatten Sie das Waschmaschinen-Filmset eigentlich aufgebaut?

In der evangelischen Kirchengemeinde Volksdorf, wo das Benefizkonzert stattfand. Im Keller der leerstehenden Kirche St. Gabriel durfte ich das Musikvideo drehen, weil ich lange ehrenamtlich in dieser Gemeinde tätig war. In Hamburg-Volksdorf bin ich aufgewachsen. Unserer Mutter war wichtig, dass wir an Weihnachten und Ostern in die Kirche gegangen sind. In die ehrenamtliche Arbeit bin ich schließlich durch die bereits erwähnte Freundin reingerutscht.

Nach der Schule absolvierten Sie ein Studium zum Musical-Darsteller am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück. Wie hart war diese Ausbildung?

Ich werde immer gefragt, ob ich jetzt gestresst bin. Nein! Durch die Erfahrungen, die ich im Studium gemacht habe, ist das, was ich als ESC-Teilnehmer gerade erlebe, nichts. In Osnabrück waren wir von morgens um neun bis abends um zehn Uhr durchweg beschäftigt, weil wir vier Sparten auf einmal studierten: Gesang, Schauspiel, Tanz und Vokalpädagogik. Deshalb bin ich im Moment eigentlich entspannt.

Beim Finale des Eurovision Song Contest in Rotterdam werden rund 100 Millionen TV-Zuschauer aus ganz Europa dabei sein. Sind Sie schon nervös?

Noch nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass mich die Nervosität am Tag des ESC übermannt. Es kommt darauf an, wie ich mich vorbereite. Ich habe jetzt damit angefangen, regelmäßig den Song zu proben, damit ich die Kondition habe, ihn zu performen.

Gucken Sie sich vorab die anderen diesjährigen ESC-Teilnehmer genauer an?

Geile Konkurrenz! Ich liebe die alle. Warum sollte mir das Angst machen? Der ESC ist doch kreiert worden, um Gemeinschaft und Musik zu zelebrieren. Der Wettbewerbsgedanke ist eher zweitrangig, weil er nur ein Unterhaltungsfaktor ist. Als Künstler gehe ich da hin, um zusammen einfach jeden Mitwirkenden zu feiern. Jeder bringt aus seinem Land ein geiles Lied mit.

Die Regierung in Den Haag will den ESC zum Testfall machen. Im Rahmen eines Forschungsprojektes soll untersucht werden, ob und wie in Corona-Zeiten Ereignisse mit Publikum sicher organisiert werden können.

Es sind 3500 Zuschauer zugelassen, die live zugucken werden. Wir Mitwirkenden dürfen keine weiteren Personen mitbringen, aber wir dürfen beim Proben hoffentlich ein paar Künstlerinnen und Künstler kennenlernen.

Was haben Sie sich für den Auftritt überlegt?

Ich möchte mit der Message des Songs so klar wie möglich sein. Ich wünsche mir die Kameras nah bei mir und meiner Crew auf der Bühne. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Nahbarkeit.

Dieter Bohlen sagte einmal: Das Musikbusiness ist hammerhart. Sensible Menschen, die keine Kritik vertragen, haben da nichts verloren. Würden Sie ihm recht geben?

Das gilt nicht nur für das Pop-, sondern auch für das Musicalbusiness. Sobald du der Künstler bist, der auf der Bühne steht, musst du gut mit Kritik klar kommen. Vier Jahre lang ging es im Studium nur darum, wer und was man auf der Bühne ist. Man muss Kritik annehmen und damit umgehen können. Aber man muss sie auch ausblenden können, wenn sie einem gerade gar nichts bringt. Das ist etwas, was ich erst am Ende des Studiums gelernt habe. Am Anfang nimmt man noch alles für bare Münze, am Ende ignoriert man Kritik auch schon mal und konzentriert sich auf das, was man gerade benötigt.

Es heißt, niemand ist Künstler, weil er es will, sondern weil er nicht anders kann. Trifft das auf Sie zu?

Ja, zu 100 Prozent. Ich habe das erst nach der Schule gemerkt. Ich habe mich damals für Popmusik und Musical beworben, weil ich beides sehr spannend finde. Als ich bei der Aufnahmeprüfung für die Sparte Musical mit anderen Leuten auf der Bühne stand und improvisierte, spürte ich, dass es das ist, was ich machen möchte. Und dann hat es auch geklappt. Vor Corona habe ich quasi durchgehend gearbeitet.

Wenn es in Rotterdam gut für Sie läuft, bleiben Sie dann der Popmusik treu?

Mein erstes Ziel ist, meine eigene Musik zu pushen. Ich kann mir trotzdem vorstellen, irgendwann wieder auf der Musicalbühne zu landen, weil mein Herz zwiegespalten ist. Ich will irgendwie beides. Ich habe auch schon ein Angebot im Theaterbereich für nächstes Jahr bekommen und überlege, ob ich es annehme.

Sie schreiben all Ihre Songs auf der Ukelele. Wie kam dieses Instrument in Ihr Leben?

Die Ukelele lag auf dem Geburtstagstisch meiner Schwester. Und dann habe ich sie in die Hand genommen. Seitdem hat sie sie nie wieder gesehen. Ich habe mich sofort verliebt in dieses Instrument und es mir selbst beigebracht. Überall, wo man auf den vier Saiten hindrückt, ist ein Akkord.

Zur Person

Jendrik Sigwart wird am 27. August 1994 in Hamburg-Volksdorf geboren. Er hat vier Geschwister. Schon als Jugendlicher lernt er Klavier, Geige und später Ukelele. Nach dem Abitur studiert er am Institut für Musik in Osnabrück und schlägt eine Laufbahn als Musicaldarsteller ein. Der blonde Sänger, Tänzer und Schauspieler wirkt überregional in Inszenierungen von „My Fair Lady“, „Haarspray“, „Peter Pan“ oder „La Cage aux Folles“ mit und veröffentlicht eigene Lieder auf der Plattform YouTube. Ende 2020 wird Jendrik von zwei Jurys als Vertreter Deutschlands am Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam ausgewählt. Sein ESC-Song „I Don’t Feel Hate“ erschien am 26. Februar 2021 bei der Plattenfirma Universal. Jendrik Sigwart lebt mit seinem zwei Jahre älteren Freund Jan in Hamburg.