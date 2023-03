Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Regie-Altmeister Stephen Frears und Bestsellerautor Nick Hornby stehen hinter der Miniserie „State of the Union“, deren kurze Folgen zusammengefasst in Spielfilm länge in der ARD laufen (31. Januar, ab 23.35 Uhr) sowie in der Mediathek stehen (ab 1. Februar). In dem Zweipersonen-Stück liefern sich Rosamund Pike und Chris O'Dowd ein humorvolles Zwiegespräch über die Probleme in einer Mittelstandsehe.

Tom (Chris O'Dowd) ist sauer. Er hat seine Frau Louise (Rosamund Pike) bei einem Seitensprung erwischt, was gewaltig an seinem Ego kratzt. Das Paar versucht die angeknackste Beziehung durch