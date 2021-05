Vor 100 Jahren verschlug es den Pirmasenser Dadaismus-Begründer und Schriftsteller Hugo Ball ins Tessin. Dada hat er hinter sich gelassen. Jetzt widmet er sich der katholischen Theologie, baut Gemüse an, befreundet sich mit Hermann Hesse und kümmert sich um einen fünfjährigen Komponisten. Das alles in einem Palazzo mitten in einer Landschaft wie im Paradies. Ein Idyll, das kurze Zeit später einen weiteren Pfälzer anlockt.

Die Geldnot hatte Hugo Ball mit seiner Frau Emmy Hennings ins Tessin geführt. Die damals bettelarme Region bot für wenig Geld ein vergleichsweise luxuriöses Leben. Nach Versuchen, wieder in Pirmasens oder Flensburg, der Heimat seiner Frau, Fuß zu fassen, kam das Paar über München in die Schweiz und dann in die Sonnenstube des Landes: ins Tessin. Dort hatten sich experimentelle Esoteriker, Anarchisten sowie Reformanhänger am Monte Verità niedergelassen, unweit davon später auch der Speyerer Maler Hans Purrmann auf der Flucht vor den Nazis.

In Bern hatte sich Hugo Ball nach der Dadaismus-Gründung noch vier Jahre als Journalist über Wasser gehalten. Dann legte er „Dada und die Kritik der deutschen Intelligenz“, eines seiner Hauptwerke, zur Seite und machte – wie schon oft in seinem Leben – eine Kehrtwende: Der Pirmasenser begab sich wieder in den Schoß der katholischen Kirche, um sich dem Leben mehrerer Heiliger und Asketen zu widmen. Das Material dazu fand er in der Bibliothek von Lugano, die er beinahe täglich aufsuchte. Die Ruhe bot ihm ein kleines Dorf oberhalb des Luganer Sees: Agnuzzo. In einem Palazzo, der seit Jahren leer stand, konnte sich das Paar einmieten. Und lange nachdem Ball gestorben war, soll Emmy Hennings genau dort wieder gewohnt, geschrieben, gemalt und Deutschunterricht gegeben haben. Bis in die Vierzigerjahre hinein. Eine ältere Dame dort im Quartier hat von ihren Eltern davon gehört und liebt die Bücher der Frau, die oft nur als Schauspielerin, Prostituierte und Muse Balls gesehen wurde.

Treppe mit Gästen: beliebtes Fotomotiv und unverändert

„Über dem See liegt ein Garten und zu dem Garten führt eine breite Glyzinientreppe. Wir haben Schwalben, gemalt an die Decke und draußen über dem Fenchel. Der Blick reicht über das grüne Wasser, in dem sich die Birken spiegeln, bis weit nach Caslano und Ponte Tresa zur italienischen Grenze“, schreibt Ball über Agnuzzo in seinem Tagebuch. Die kleine Dorfkapelle muss ihn besonders fasziniert haben, und in der Bücherei umgab er sich mit manch Heiligenleben. Das Buch „Byzantinisches Christentum“ entsteht hier in dem wenige Häuser zählenden Dorf. „Ich gehe fast täglich nach Lugano in die Kantonsbibliothek. Dort sind einige Klosterbüchereien zusammengeflossen, die unter der Obhut des Professore Chiesa stehen. Gymnasiasten, höfliche junge Leute, verwalten den Origines und verjagen die Motten von den großen eingestaubten Folianten. So oft ich komme, spielt der Staubwedel eine lustige und von den Mitgenossen gefürchtete Rolle“, schreibt Ball am 10. Dezember 1920.

Der Ausblick muss damals überwältigend gewesen sein. Noch heute sieht der See zwischen den grün zugewucherten Bergen wie ein Idyll aus, das lediglich am Seeufer durch die Bausünde eines Investors gestört wird. Auch wird der Himmel inzwischen regelmäßig von auf dem nicht weit entfernt liegenden Flughafen startenden Privatjets durchkreuzt. Zu Balls Zeiten muss die Ruhe himmlisch gewesen sein.

Irene Steiner, die heute im Nachbarhaus an der Piazza Roncorino wohnt, öffnet den Ball-Suchenden das Haus mit der Hausnummer 3, in dem Ball lange Jahre weilte, und erzählt vom gestiegenen Interesse an dem Pirmasenser. Fernsehteams kämen öfter, vor allem wegen der legendären Treppe, die auf vielen Fotos mit allerlei berühmten und auch weniger berühmten Menschen bevölkert war, als die Balls dort noch lebten. Die Treppe ist noch dieselbe, erzählt sie, ebenso der Steinfußboden und der Kamin. Alles andere hat sich im Laufe der Jahrzehnte geändert.

„Von unserem Haus aus sahen wir weder Menschen noch Häuser. Es war, als wären wir allein auf der Welt. Die kostbarste Einsamkeit, die man sich nur denken kann“, erinnerte sich Emmy Hennings. Ball selbst ist heute im Dorf weniger bekannt als seine Frau. Hennings hingegen sollen viele Dorfbewohner persönlich gekannt haben. Das ein oder andere Gemälde der Schriftstellerin und Malerin soll noch in Wohnstuben Agnuzzos hängen. „Sie hatte immer zu wenig Geld und dann was verkauft“, erzählt Irene Steiner, die von Hennings viel gelesen hat. Von Ball kennt sie nur „Flametti oder vom Dandysmus der Armen“. Eine Gedenktafel gibt es nirgends im Dorf, auch nicht am Haus selbst. Dabei habe das Hermann-Hesse-Museum im benachbarten Montagnola früher sogar Lesungen im Ball-Haus veranstaltet, erinnert sich die Nachbarin.

Im Dezember 1920 steht Hermann Hesse vor der Tür

Der heute noch weitläufige Garten bot dem begeisterten Gärtner Hugo Ball genug Platz. Auch wegen der knappen Finanzen versuchte sich das Paar weitgehend selbst zu versorgen. „Die Balls pflanzen jetzt heftig in ihrem Garten und reden viel vom Ernten und Einmachen. Sie haben auf einen Sitz so wahnsinnig viel Erbsen gesät, dass sie davon ersticken werden“, erzählt Hermann Hesse.

Wenige hundert Meter weit führt ein schmaler Pfad vom Palazzo zum Seeufer. Hier badeten und picknickten Ball, Hennings und Hermann Hesse oft, wie auf Fotos zu sehen ist, die im Hesse-Haus in Montagnola ausgestellt sind. Das geht heute auch noch, an derselben Stelle, aber im Schatten eines mächtigen Zaunes neben der Bausünde und deren Videokameras.

Im August 1920 kommen die Balls in Agnuzzo an. Über einen Freund lernen sie Hesse kennen, der zwei Tage nach dem ersten Treffen am 2. Dezember mit seiner Staffelei vor der Tür Balls steht und erst zwölf Stunden später wieder gehen will. Ball und Hesse haben sich gesucht und gefunden. „Die beiden disputierten oft bis in die späte Nacht; sie konnten über ein interessantes Thema die Zeit völlig vergessen“, beschreibt Hennings die Männerfreundschaft, die sehr innig gewesen sein muss. „Ball, mir persönlich auf das Genaueste bekannt, ist ein vorbildlich reiner, feiner, edler Geist“, schwärmt der spätere Nobelpreisträger von dem Pirmasenser.

Hesse unterstützt Ball, wo es geht, beschafft ihm eine einträgliche Arbeit. In Montagnola lebt auch die Industriellenfamilie Brown. Der Inhaber von Brown, Boveri & Cie, Charles Brown, sucht einen Musiker, der dem fünfjährigen Sohn Robin bei dessen Kompositionen hilft. Der dann schon im Alter eines Jugendlichen verstorbene Robin gilt als Wunderkind und produziert unablässig Kompositionen, die Ball auf Notenpapier zu übertragen hat. „Nach Montagnola gehe ich pünktlich jeden Dienstag früh um 9 Uhr, um dem kleinen Buddha zuzuhören. Wir lieben einander sehr, wir schaffen gut miteinander. So oft ich komme, sind drei, vier neue Stückli da. Der Meister ist um Einfälle nicht verlegen und unbekümmert genug“, erzählt Ball von der Arbeit mit dem Kind. Bis zum Februar 1924 arbeitete er mit Robin.

Ein Waldhaus wie im Pfälzerwald

Hesse ist nicht der einzige Intellektuelle, den Ball am Luganer See kennenlernt. Die Weberin Maria Geroe-Tobler und die Malerin Maria Theresia Holzleitner gehören ebenso zu den Freunden der Balls. „In einem neuen Kreis von Menschen, die alle sehr abgesondert hier unten leben, mag ich nichts mehr wissen von Zeitkritik und Kulturproblemen. Sternheims neues Buch war mir fast unmöglich zu lesen. Auch den Almanach der Dadaisten ließ ich liegen. Der ganze Erdteil scheint ins Wanken geraten zu sein; aber es ist mir, als würde an Blechen gekratzt, wenn ich die Intellektualismen und Logarithmen in ihrer Monstrosität nur noch einmal aufgezählt finde“, schreibt Ball am 18. November 1920.

Die üppige Natur des Tessin wird Ball begeistert haben, der doch schon in Pirmasens hauptsächlich die Waldspaziergänge geschätzt hat. Sehr oft trifft er sich mit Hesse in dessen Haus in Montagnola, das eine Stunde Fußweg entfernt liegt. Oft begegnen sich die zwei auch auf halber Strecke – in einem sogenannten Circolo Sociale, einem von einem Arbeiterverein betriebenen Waldhaus, das Ball wohl an die Waldhäuser der Pfalz erinnert haben mag. Doch statt Leberknödel und Hausmacher gibt es im Tessin „Ossobuco“, sprich Kalbshaxe mit Polenta – auch heute noch. Die Erinnerung an Ball und Hesse wird in dem Circolo im Wald übrigens immer noch gepflegt. Ein Foto zeigt die beiden an dem Tisch, an dem sie gewöhnlich tafelten.

Auch im nahen Ascona erinnert man sich an Hugo Ball, wie überhaupt das Andenken an den Pirmasenser in der Schweiz gerne gepflegt wird. Die Schweizer sehen ihn als einen der ihren an, haben ihn praktisch adoptiert. Am Monte Verità, in der legendären Ausstellung „Brüste der Wahrheit“ von Harald Szeemann, sind Hugo Ball mehrere Vitrinen und Schautafeln gewidmet, so als wenn der Pirmasenser zur festen Belegschaft des umtriebigen Anarchisten- und Esoterikervölkchen am Monte Verità gehört hätte. Ball wird mit Sicherheit mal dort gewesen sein, meint der Pirmasenser Ball-Experte und Betreuer der Ball-Sammlung, Eckhard Faul. Wie Hermann Hesse auch. Besonders geschwärmt habe Ball aber kaum für die Männer und Frauen am Monte Verità. Im Gegenteil: Es seien eher spöttische Kommentare zum Treiben am Berg der Wahrheit überliefert, erzählt Faul. Generell habe Ball die Einsamkeit im Tessin für die Studien geschätzt, aber auch unter der Abgeschiedenheit und dem fehlenden Austausch gelitten, glaubt der Ball-Experte.

Mit dem Tod von Charles Brown 1924 endet die Anstellung als Notenschreiber bei dessen Sohn. Ball erbt eine gewisse Summe von dem dankbaren Vater und beschließt, mit Emmy nach Italien weiter zu ziehen. Dort verspricht sich das Paar noch preisgünstigere Lebensbedingungen. Unter anderem zieht es das Paar nach Rom, um das kommende Heilige Jahr mitzuerleben und auch um die dortige Bibliothek für ein neues Projekt zu nutzen. Ball wendet sich der frühchristlichen Seelenführung zu und beginnt sein Werk für Exorzismus, das er nicht fertigstellen wird.

Flucht vor der Zeit und ein kurzes Intermezzo in Italien

Nach zwei Jahren in Italien kehrt das Paar, wieder einmal komplett abgebrannt, ins Tessin zurück und findet unweit von Montagnola eine kleine Wohnung. Später kehren die Balls auch nach Agnuzzo zurück, in ein kleines turmartiges Haus, das heute nicht mehr existiert. Hesse unterstützt den Freund wieder nach Kräften. Auf Anregung des S.-Fischer-Verlags schreibt Ball eine Biografie über Hermann Hesse, die er in nur einem halben Jahr vollendet. Die beiden Schriftsteller kommen sich dadurch noch näher. Zu dieser Zeit arbeitet Ball auch seine eigenen Tagebücher zu dem autobiografischen Buch um, das unter dem Titel „Die Flucht aus der Zeit“ erscheint. Kurz nachdem das Buch veröffentlicht wird, verspürt der Pirmasenser eine Magenkrankheit, die sich als Krebs entpuppt. Eine Operation in Zürich bringt nicht die Rettung. Der Pirmasenser zieht zur Rekonvaleszenz nach Sant’Abbondio bei Montagnola, in die Nähe des Freundes Hesse, der ihn regelmäßig besucht. Im September 1927 stirbt Hugo Ball und wird auf dem Friedhof von Sant’Abbondio beerdigt, wo sein Grab unweit der Ruhestätte von Hesse heute noch zu finden ist. Balls Grabmal ist von Lavendel überwuchert und das kleinste und bescheidenste auf dem ganzen Friedhof. Ringsum stehen sich riesige Mausoleen und pompöse Grabanlagen. Am Eingang wird dennoch explizit auf Balls Grab verwiesen.

Wenige hundert Meter entfernt, quasi um die Ecke, befindet sich auch das Waldhaus „Circolo Sociale“, in dem sich Ball mit Hesse traf. „Ball war der einzige, den ich ganz ernst nahm, der einzige, mit dem ich sprechen konnte und mit dem volles gegenseitiges Verstehen mich verband“, soll Hermann Hesse nach dem Tod Balls über ihn gesagt haben.

Quellen

„Hugo Ball, Dichter, Denker, Dadaist“, Ausstellungskatalog Hermann-Hesse-Museum Montagnola

Hugo Ball, „Die Flucht aus der Zeit“