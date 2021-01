Der britische Musiker und Mitbegründer der Band The Animals, Hilton Valentine, ist tot. Wie sein Label Abkco-Music auf Twitter bekanntgab, starb der Gitarrist bereits am Freitag im Alter von 77 Jahren. „Valentine war ein bahnbrechender Gitarrist, der den Sound des Rock'n'Roll über Jahrzehnte hinweg beeinflusst hat.“ Berühmt wurden The Animals vor allem durch ihren Hit „House of the Rising Sun“ von 1964.

Valentine wurde am 21. Mai 1943 im nordostenglischen North Shield geboren. 1963 gründete er gemeinsam mit Eric Burdon als Sänger, dem Bassisten Chas Chandler, Keyboarder Alan Price und Schlagzeuger John Steel die Band The Animals. Diese hatte weitere Hits wie „Don’t Let Me Be Misunderstood“ und „We Gotta Get Out Of This Place“, bevor sie sich 1966 trennte und Valentine eine Solokarriere startete.

Burdon würdigte seinen verstorbenen Bandkollegen, auf den vor allem das legendäre Gitarrenriff aus „House of the Rising Sun“ zurückgeht: „Das Eröffnungsopus von Rising Sun wird nie mehr so klingen wie zuvor“, schrieb Burdon auf Instagram. „Du hast es nicht nur gespielt, du hast es gelebt!“ Er fügte hinzu: „Rock in Peace“.