„Ein schönes Kind“ heißt der neue Krimi der Pfälzerin Monika Geier. Vor der Premierenlesung sprach Christiane Magin mit der Autorin.

Am Donnerstag, 21. Mai, präsentiert Monika Geier ihr Werk, der wieder an realen Orten mit Fantasienamen spielt und von liebenswert-eigensinnigen Figuren bevölkert wird, in Pirmasens. Im Gespräch mit Christiane Magin verrät sie vorab, warum sie die Erzählperspektive diesmal ändert und es absolut wichtig ist, „Mitstreiter für sein Ding zu finden“.

Können Sie erzählen, wovon „Ein schönes Kind“ handelt, ohne zu viel zu verraten?

Gleich zu Beginn gibt es ein schaurig-schönes Rätsel. Die Protagonistin, eine Szenenbildnerin, bekommt den Auftrag, eine passende Location für eine Serie zu finden. Das gelingt ihr, sie merkt aber schnell, dass mit dem Ort etwas ganz und gar nicht stimmt. Marlie hat merkwürdige Ahnungen und jede Menge Déjà-vus. Außerdem erzählen die Leute aus dem Dorf gruselige Geschichten über das Haus. Zwei Kinder sollen dort gestorben ein. Plötzlich merkt sie, dass sie offenbar in die Geschichte verwickelt ist.

Was war das Sprungbrett hinein in die Geschichte?

Das Buch ist ganz klar eine Hommage an Agatha Christie und Josephine Tey. Ich liebe die beiden Autorinnen. Ihre Bücher haben mich zum Krimischreiben gebracht. Deswegen wollte ich gucken, was mich damals als junge Frau so fasziniert hat, und ob die Krimis heute immer noch diese Wirkung auf mich haben.

Und?

Ja, es sind einfach coole Geschichten, die ich in die Gegenwart holen wollte, um ihnen Leben einzuhauchen. Als Epigone sehe ich mich deswegen nicht. Die Faszination, die für mich von ihnen ausgeht, wollte ich fassen, beantworten und eine schöne, heitere Geschichte daraus schreiben. Das Ergebnis ist etwas völlig Autarkes.

Wie lernen Sie Ihre Figuren kennen?

Als Architektin bin ich ein – sagen wir – „Raummensch“. Ich stelle mir die Umgebung vor, in dem die Figur sich bewegen soll und weiß dann, wie sie aussieht. Meine Protagonistin Marlie macht das genauso. Sie versucht, das Raumsystem der Villa zu verstehen, stellt sich den Bodenbelag vor. Das fand ich wunderschön, endlich mal so zu schreiben, wie ich selbst denke. Meine Kommissarin Bettina Boll denkt anders – nicht in Räumen.

Eigentlich ist „Ein schönes Kind“ eine Detektivgeschichte, oder?

Naja, meine Protagonistin Marlie ist eher eine Detektivin wider Willen. Sie wird in die Geschichte hineingeworfen und die muss sie unbedingt für sich verstehen…

Aber die anderen um sie herum auch…

Ich entwerfe die Utopie, dass du Banden bilden kannst. Leute können sich zusammenschließen, um sich gemeinsam gegen etwas zu wenden, was ihnen nicht passt. Du musst Mitstreiter finden für dein Ding. Das tut Marlie. Als Einzelkämpferin würde sie höchstwahrscheinlich scheitern. Aber um sich auf die anderen einzulassen, dazu braucht es Vertrauen. Das zeigt sich im Buch immer und immer wieder und wird gegen Ende der Geschichte richtig essenziell. Nur so kann man die wirkliche Wahrheit finden, falls es die gibt.

Wie machen Sie das mit dem Anfang? Nach ein paar Zeilen ist man drin und hört nicht mehr auf zu lesen…

Für mich ist der Anfang der Walpole-Moment. Horace Walpole war ein britischer Schriftsteller, der romantische Geschichten über fantastische Phänomene geschrieben hat. Mit Edgar Allan Poe hat er das Genre der Gothic Novel erfunden. Die rationale Weiterentwicklung dazu ist für mich Sherlock Holmes, der alles logisch erklären kann. So ist der Krimi entstanden. Zuerst passiert das Unerklärliche, das dich in eine tiefe dunkle Welt hineinzieht, und dann kommt eine erstaunliche, aber rationale Erklärung.

Was fasziniert Sie am Genre Krimi?

Genau das. Dass du dir einen superschrägen Einstieg ausdenkst und versuchen musst, da wieder rauszufinden. Ich schmeiße mich sozusagen selbst in ein Loch und sehe zu, dass ich mit der Lösung des Falls der Vernunft zum Sieg verhelfe.

Wo ist eigentlich ihr Roman-Schauplatz Kirschthal?

Irgendwo im Pfälzerwald in Richtung Johanniskreuz. Dort gibt es enge Täler mit Straßen, die man eigentlich gar nicht fahren will, weil sie so schrecklich herausfordernd sind – steil und kurvig. Eigentlich denkt man sofort: „Das tue ich mir nicht an“.

Lesen Sie nur Krimiklassiker oder auch Zeitgenössisches?

Klar lese ich auch aktuelle Krimis. Aber nicht, während ich schreibe. In dem Moment kann ich es nicht gebrauchen, in eine andere Welt hineinkatapultiert zu werden. Das würde mich blockieren.

Was lesen sie stattdessen?

Richtig viele Sachbücher. Ein Buch über Bienen, „Die Honig-Fabrik“ zum Beispiel, oder Bücher von Wilfried Steiner, der leider kürzlich verstorben ist. „Der Weg nach Xanadu“ ist das coolste Buch von ihm. In anderen seiner Bücher geht es um das Tunguska-Ereignis, um englische Dichter der Romantik oder um Maler. Durch ihn kann man viel von der Welt lernen.

Sie lieben es, Ihre Lesungen musikalisch zu gestalten. Warum?

Weil es schön ist. Diesmal spielt die Jazzformation Crossing 49 mit mir in Pirmasens. Die sind nach dem Breitengrad zwischen Rheinland-Pfalz und dem Saarland benannt. Die Band spielt zum ersten Mal in der Öffentlichkeit in dieser Formation.

Gibt es einen Ort, an dem Sie gerne mal lesen würdest?

Einen konkreten Leseraum habe ich nicht, aber ich mag skurrile Orte, schräge Locations. In Frankfurt habe ich mal in einem abgeranzten Theater gelesen. Wahnsinnig toll finde ich auch Lesungen im Freien. Oder im Ausland. Ich war einmal in Riga. Das war eine tolle Erfahrung, weil ich eine Simultanübersetzerin hatte.

Haben Sie schon ein neues Projekt?

Nein. Das ist eine komische Erfahrung, weil es zum ersten Mal passiert. Sonst waren gleich, nachdem ein Buch herausgekommen ist, Hörspiele oder Kurzgeschichten angesagt. Am Ende war „Ein schönes Kind“ allerdings sehr intensiv, weil mir der Schluss nicht gefallen hat und ich eine Deadline hatte. Jetzt bin ich zufrieden mit dem Buch, aber ich sitze eben nicht mehr schon gleich am frühen Morgen im Bademantel am Computer und schreibe. Wenn dieser Prozess von heute auf morgen einfach wegfällt, fehlt er einem. Aus dem Loch muss man erst einmal herauskommen. Ich gehe viel spazieren und kann sagen, dass da eine Geschichte lauert. Nur richtig da ist sie noch nicht.

Zur Person

Monika Geier, geboren 1970 in Ludwigshafen und aufgewachsen in Kaiserslautern, ist studierte Architektin und schreibt seit 1999 Kriminalromane. Sie lebt in Thaleischweiler-Fröschen. Ihr Debüt „Wie könnt ihr schlafen“ erhielt gleich den „Marlowe“ der Raymond-Chandler-Gesellschaft. Mit „Alles so hell da vorn“ (2017) und „Antoniusfeuer“ (2023) kam sie auf den zweiten Platz beim Deutschen Krimipreis.

Termine

Premierenlesung: Donnerstag, 21. Mai, 19.30 Uhr, Pirmasens, Carolinensaal am Buchsweiler-Tor-Platz, mit Monika Geier und der Jazzband Crossing 49. Karten gibt es bei der veranstaltenden Stadtbücherei, Dankelsbachstraße 19. Verbindliche Reservierungen unter 06331 842359 sowie E-Mail stadtbuecherei@pirmasens.de. Am 10. Juni stellt Geier „Ein schönes Kind“ bei Thalia in Kaiserslautern vor.



Zum Buch – Monika Geiers „Ein schönes Kind“

Monika Geier legt mit „So ein schönes Kind“ ihren zehnten Kriminalroman vor. Wieder spielt er in der Pfalz, im fiktiven Dorf Kirschthal in der Nähe eines Ortes, der„irgendwas mit Weide heißt, ob Vorder-, Hinter-, Bach- oder Tal“, das wird nicht gesagt. Und wieder ermittelt Kriminaloberkommissarin Bettina Boll – diesmal allerdings zufällig.

Es geht um einen „Cold Case“, der in die Kindheit der eigentlichen Protagonistin führt: Marlie. Sie ist Szenenbildnerin beim Fernsehen und soll das optimale Setting für eine TV-Serie finden. Das gelingt ihr, nicht zuletzt, weil sie sich vehement gegen ihren Kollegen durchsetzt, der einen ganz anderen Ort auserkoren hatte. Durch die Eigeninitiative landet sie tief im Labyrinth ihrer eigenen Vergangenheit. Denn der traumhaft-schöne Drehort hütet Geheimnisse, die die junge Frau immer mehr belasten.

Darüber hinaus geht es um geheime Türen, weiße Hasen, um schräge Persönlichkeiten und deren Ticks, um fiktionale Figuren, die hinreißend realistisch wirken, um Geschlechterrollen, Geistesblitze und kiloweise Emotionen. Und während die Ermittlungen auf verschlungenen Pfaden ihren Weg nehmen, spielen sich offensichtliche Dramen in den Romanfiguren ab. Denn es geht nicht nur um die Lösung eines Kriminalfalls, sondern darum, die eigenen Wahrheiten zu verstehen.

„Ein schönes Kind“ spielt auf verschiedenen Ebenen, ohne dass das Buch konstruiert wirkt. Subtil und voller Ironie erzählt die Autorin aus Marlies Vergangenheit und Gegenwart, von Fakten und überraschenden Erinnerungen und natürlich davon, welche Auswirkungen all das auf ihre Protagonistin hat.

Wie immer schreibt Monika Geier in ihrer entwaffnend direkten Umgangssprache, die einem den Roman in einem Zug verschlingen lässt. Und wie immer glaubt der Leser, die Figuren im Buch zu kennen, denn sie spiegeln das reale Leben.

Lesezeichen

Monika Geier: „Ein schönes Kind“; Argument Verlag, Nr. 1285 aus der Ariadne Reihe; 369 Seiten; 19 Euro.