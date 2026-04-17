Kultur Hollywood-Star Tom Cruise hebt für «Top Gun 3» wieder ab
New York (dpa) - Hollywood-Star Tom Cruise (63) steigt auch für den dritten Teil der «Top Gun»-Erfolgsfilmreihe wieder in den Kampfjet. An einem Drehbuch für den Film werde derzeit gearbeitet, bestätigte das Filmstudio Paramount Pictures bei der CinemaCon-Messe in Las Vegas. Cruise und auch Produzent Jerry Bruckheimer sollen wieder dabei sein. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht mitgeteilt.
Der erste Teil der Erfolgsreihe - «Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel» - war 1986 erschienen. 2022 kam «Top Gun: Maverick» heraus, der sechs Oscar-Nominierungen erhielt. Cruise spielte jeweils den Kampfpiloten Pete «Maverick» Mitchell.