Eddi“: Der in Mainz geborene Autor Andreas Martin Widmanns hat einen Roman über das Erwachsenwerden geschrieben, der an ein berühmtes Vorbild erinnert .

Andreas Martin Widmann, hat einen Roman geschrieben, der ausdrücklich J.D. Salingers 1951 erschienenen Roman „Der Fänger im Roggen“ als Referenztext nennt – interessant. Tatsächlich teilt die Titelheldin in „Eddi“ mit Salingers berühmtem Helden Holden Caulfield vor allem eines: Auch sie ist eine einsame Jugendliche, die naturgemäß die Erwachsenen ebenso wenig versteht wie sie von denen verstanden wird.

Zwar erleben wir sie nicht in einer Großstadt wie Holden einst in New York; Eddi lebt in der brandenburgischen Provinz. Doch sie treibt sich ähnlich orientierungslos herum und wählt vergleichbare Strategien der Verortung und Selbstbehauptung wie Holden. Vor allem sind es die des Spiels und der Verstellung – versinnbildlicht darin, dass sie in einer Theatergruppe aktiv ist. Wenn sie eine Rolle verkörpert, kommt in ihrem Wesen „etwas Anderes, Fremderes“ zum Vorschein; dann wird aus der schüchternen Einzelgängerin eine eminent selbstbewusste Person.

Eddi allein zuhause

Eddi, die eigentlich Edita heißt, ist für drei Tage allein zu Hause, weil ihre Eltern schon einmal nach Japan vorgereist sind. Dorthin muss die dreiköpfige Familie umziehen, weil sich die Eltern als Lehrkräfte an einem Sportinternat durch offensichtlich übergriffige Erziehungs- und Trainingsmethoden unmöglich gemacht haben. Vor allem die Mutter scheint sich eines drakonischen Umgangs mit ihren Zöglingen zu befleißigen, weshalb es bereits häufiger zu Arbeitsplatz- und Ortswechseln gekommen ist. Und ausgerechnet diese hyperehrgeizigen Eltern haben eine sehr unsportliche Tochter, die im wahrsten Sinne des Wortes einen Fremdkörper in ihrer Familie darstellt.

Eddi ist einerseits froh, einmal allein zu sein und ihre Ruhe zu haben, ausgestattet mit Tiefkühlpizza, Keksen und Capri-Eis; andererseits fürchtet sie sich sehr vor dem Wechsel in die ferne Welt und hofft, ihn noch auf irgendeine Weise verhindern zu können. Als sie sich dann auch noch aussperrt und ohne Smartphone auf der Straße sitzt, nimmt der kleine Roman buchstäblich Fahrt auf. Eddi sucht Hilfe bei den Eltern des kleinen Lukas, dessen Babysitterin sie war, gerät an die Friseurin Sandra, die in einem einsam am Wald gelegenen Haus wohnt, lässt sich von ihr nicht nur die mittlerweile wund gelaufenen Füße versorgen, sondern auch die Haare kurz schneiden und rot färben und macht sich immer wieder aus dem Staub, nachdem sie sich zuvor in martialischen Lügengeschichten inszeniert hat. Da jedoch ausnahmslos alle Erwachsenen mit sich selbst beschäftigt sind, bleibt das ohne Konsequenzen.

Immer Zuschauerin

Vor allem der Vater ist abwesend. Schließlich taucht er auf, um seine Tochter mit nach Japan zu nehmen. Natürlich fragt er sich, ob die Pläne der Eltern im Interesse der Tochter sind und wie es ihr geht angesichts des neuerlichen Umzugs. Nicht nur zu Hause, sondern offenbar überall in der Welt scheint Eddi dazu verdammt zu sein, den Part der Zuschauerin, Außenseiterin oder allenfalls – wie bei einem eindrucksvollen Basketballspiel – der Kommentatorin zu übernehmen.

Man folgt dieser ebenso überforderten wie widerständigen Figur mit Sympathie durch eine Erzählung, in der Widmann kunstvoll allerlei Anspielungen und Motive verknüpft – beispielsweise das von Türen und Durchgängen, die sich als Symbol für das Übergangsstadium anbieten, in dem sich Eddi befindet. Umso befremdlicher wirken manche sprachlichen Unbeholfenheiten, die dem Autor unterlaufen: Da „wabert“ Stille über einen Friedhof, „schlägt“ ein „Hubschrauber mit einem gutturalen Hämmern in die Luft“, und Eddi, die etwas „vage wusste“, wird auf der Landstraße von Autos „von hinten“ überholt – von wo auch sonst. Eddi steht ein bisschen unbeholfen in der Welt, einsam und suchend und auf nichts anderes verweisend als auf sich selbst. Auf merkwürdige Weise geht es dem Roman ganz ähnlich.

Lesezeichen

Andreas Martin Widmann: „Eddi“; Roman; Weissbooks, Berlin, 164 Seiten, 22 Euro.