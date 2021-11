Im Weihnachtswunderland Elsass beginnt jetzt gerade die Hochsaison. Den Lockdown im vergangenen Jahr hat man irgendwie noch überwunden. Nun steht wieder alles auf des Messers Schneide. Mit welcher Haltung schafft man es durch diese Krise? Ein Besuch im Lebkuchendorf Gertwiller.

Der bange Blick richtet sich nach Osten. Vor einem Jahr noch galt das Elsass als Corona-Hotspot. Jetzt steigen die Zahlen bei den deutschen Nachbarn. So rasant, dass sie sich im Elsass verwundert die Augen reiben. Steve Risch, 43, Chef von Fortwenger, dem größten französischen Lebkuchenhersteller mit Sitz in Gertwiller, dachte vor Monaten noch über die eigene Regierung, das könnte besser laufen. Kurz vor dem ersten Advent bietet sich zu Beginn des zweiten Corona-Winters ein Bild mit umgekehrten Vorzeichen. „Sie haben dazugelernt“, sagt Risch, dem man ansieht, dass die Wochen vor dem Jahresende die anstrengendsten des Jahres sind. Aus den Fehlern von Anfang 2020 habe die französische Regierung gelernt und stehe mit ihrem Krisenmanagement jetzt besser da als andere.

In Gertwiller, eine halbe Autostunde von Straßburg entfernt, scheint es, als sei die Zeit stehen geblieben. Bei Fortwenger steht Pkw neben Pkw auf dem Parkplatz neben dem Ladengeschäft mit üppiger, glitzernder Weihnachtsdekoration. Weiter in der Ortsmitte findet sich der zweite Lebkuchenbäcker, der die Tradition im Dorf noch hochhält. Die Fassade des Maison des pains d’épices, dem Lebkuchenhaus Lips sieht aus wie im Märchen. Drinnen duftet es auch so, nach den typischen Gewürzen: Zimt, Sternanis, Nelke, Muskat.

Kunden aus der Region

Selbst unter der Woche herrscht im Laden im vorderen Teil des Hauses reger Betrieb. In der Backstube hinten formt und dekoriert Senior-Chef Michel Habsiger mit seinen sechs Mitarbeitenden die Ware. Auch seine zwei Söhne arbeiten im Betrieb. Kommendes Jahr will Habsiger, 69, sich zurückziehen. „Wir haben das überstanden“, sagt er und meint jetzt nicht sein Berufsleben, sondern die Pandemie. „Die Leute aus dem Elsass sind zu uns in den Laden gekommen und haben gekauft. Das hat uns gerettet.“ Vor einem Jahr hatten innerhalb weniger Tage 150 Reisegruppen abgesagt, die sich für den Advent angekündigt hatten.

Mit Lebkuchen lässt sich in Gertwiller das ganze Jahre über Geld verdienen. Storchensouvenirs, Töpferwaren, Sauerkraut und Weihnachtsmärkte – und auch Lebkuchen gehört untrennbar zum elsässischen Markenimage.

Ohne Staatshilfen

In normalen Jahren kämen die Touristen nicht nur aus anderen französischen Regionen, sondern auch aus Belgien und Deutschland, erzählt Habsiger. Der Lockdown sei zwar kurz vor Weihnachten aufgehoben worden. Die Pandemielage, die Reisebeschränkungen gepaart mit Ängsten und natürlich die Absage der Weihnachtsmärkte hätten aber zu einem ganz ungewöhnlichen Dezember geführt. 2020 hat er dennoch überstanden, ohne Staatshilfen, erzählt er stolz. „Wir haben immer gut gewirtschaftet“, sagt Habsiger. Sie hätten ohnehin kein Anrecht auf Hilfen gehabt.

Wie wird es jetzt weitergehen? Michel Habsiger sieht den kommenden Wochen mit gemischten Gefühlen entgegen. Im Laden drängen sich die Kunden, viele aus dem Elsass, aber auch aus Deutschland. Die ersten Reisebusse jedoch haben schon wieder abgesagt. Angekündigt hatten sich bis Weihnachten 60 Reisegruppen; weniger als die Hälfte im Vergleich zu normalen Jahren. Die Gruppen, oft Vereine auf Ausflugstour, besuchen in der Regel die offene Backstube und das Museum mit tausenden Objekten rund um das elsässische Lebkuchenhandwerk. Michel Habsiger hat die Sammlung über Jahrzehnte hinweg selbst zusammengetragen.

Vergangenes Jahr hatte Habsiger in der Not des Herbstlockdowns Ware verschenkt, viel aber auch wegwerfen müssen, weil er es nicht hatte verkaufen können. Jetzt ist das Geschäft wieder gut angelaufen. Er hat sogar mehr Bestellungen, als er mit seiner kleinen Mannschaft backen kann.

Hinter dem Verkaufsraum stapeln sich so Pakete für den Versand fast bis zur Decke. „Touristen, die im Sommer bei uns direkt im Laden gekauft haben, decken sich jetzt wieder ein“, erzählt er. Außerdem beliefert er Einzelhändler und Standbetreiber auf den elsässischen Weihnachtsmärkten, von denen die meisten an diesem Wochenende öffnen – unter besonderen Bedingungen.

Märkte mit Maskenpflicht

Vor einem Jahr waren sie alle abgesagt worden. „Jetzt haben wir die Impfung“, sagt Habsiger, „und zum Glück sind wir da besser als andere.“ Am liebsten wäre ihm eine Impfpflicht für alle. Womöglich sieht das der französische Gesundheitsminister ähnlich. Jedenfalls ist Olivier Véran bestrebt, das Jahresende zu retten. Seit diesem Donnerstag hat er klargestellt, dass auf den Weihnachtsmärkten überall im Land der pass sanitaire, ein 3G-Nachweis, der seit dem Sommer für Restaurantbesuche, aber auch für Kulturstätten und Freizeitaktivitäten eingeführt wurde, verlangt wird.

In Straßburg gilt auf der gesamten Ill-Insel ab dem Wochenende auch im Freien wieder eine Maskenpflicht. Den 3G-Nachweis benötigen Besucher hier, dies hat die Präfektur nach den Ankündigungen des Ministers klargestellt, nur für den Zugang zu gesondert ausgewiesenen Bereichen, in denen Speisen verzehrt werden können.

Inzwischen verzeichnet die Inzidenz-Kurve aber auch in Frankreich wieder einen deutlichen Anstieg. Landesweit liegt die Inzidenz bei knapp 245. Im Elsass konnten die Grundschulkinder noch im Oktober bei einer Inzidenz unter 50 auf Masken verzichten. Am Freitag lag die 7-Tage-Inzidenz auf 100.000 Einwohner im Bas-Rhin bei 273, im Haut-Rhin bei einem Wert von 309, einem der höchsten in ganz Frankreich. Alle hoffen sie jetzt auf den Impfschutz.

Über dem Eingang bei Fortwenger in Gertwiller thronen trotzig silberne Rentiere. Und in einem durch große Fenster einsehbaren Raum neben dem Eingang dekorieren Schulkinder Lebkuchen.

Lebkuchen für Kliniken

Trotz Umsatzeinbußen in Höhe von fast einer Million wagte Steve Risch, der bis zu 1400 Tonnen Lebkuchen pro Jahr in französischen Supermärkten und eigenen Ladengeschäften im Elsass vertreibt, einen ungewöhnlichen Schritt. Im September hat er neben dem Maison d’Alsace, der Wirtschaftsvertretung des Elsass in Paris, an den Champs-Élysées, ein weiteres Geschäft eröffnet. Die Gelegenheit sei zu verlockend gewesen, sagt Risch. „Seit den Gelbwestenprotesten sind die Immobilien und Mietpreise dort erschwinglicher geworden.“

Ähnlich zupackend hat er auch in der Corona-Krise agiert. Mitte März 2020, zwei Tage nachdem der Staatspräsident den ersten Lockdown über das Land verhängt hatte, begreift Risch, in welcher Notlage sich die Covid-Stationen im Elsass befinden. Er packt, was er an Schutzkleidung und Desinfektionsmittel, die er sonst in der Produktion benötigt, im Lager zur Verfügung hat ein und bringt alles in das Krankenhaus von Colmar. Als nächstes stellt er fest, dass sich aus Glycerin, das er ebenfalls in großer Menge auf Lager hat, Desinfektionsmittel herstellen lässt. Er gibt 1,4 Tonnen weiter an Apotheken und andere, die es weiterverarbeiten können. Auch seine Angestellten helfen in diesen Wochen bei der Auslieferung. Und dann verteilt er Lebkuchen an Krankenhäuser. Er kann ja kaum etwas verkaufen.

Als dies erste Krise überstanden ist und er die Produktion hochfahren will, stellt er fest, dass Schutzkleidung mit einem Mal zehnmal so teuer ist. „Wir haben die Not gesehen und geholfen, als es darauf ankam“, sagt Risch rückblickend. Andere haben sich in der Krise bereichert. Diese ernüchternde Erfahrung habe ihn mehr als alles andere im vergangenen Jahr geprägt.

Beim zweiten Lockdown im Herbst 2020 war dann ein Großteil der Produktion für das Weihnachtsgeschäft schon bereit. Seine Firma wäre beinahe auf der Ware sitzen geblieben. Nach einer Sendung im französischen Fernsehen aber hätte sie ein „Tsunami von Bestellungen“ von überall aus Frankreich gerettet. Jetzt hofft er, dass die Impfquote in Frankreich ausreichen wird, um die erneute Welle zu brechen.

Die steigenden Zahlen bei den sonst so perfekten und disziplinierten deutschen Nachbarn empfindet er wie viele allerdings als ein unheilvolles Grundrauschen.