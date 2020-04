3,8 Millionen haben schon zugeschaut und sich über dieses „hingehunzte“ Lied (Eigenbeschreibung der Komponisten) amüsiert: „Ein Lied für jetzt“ haben Die Ärzte aus Berlin ihren aktuellen Song zur Corona-Abstandszeit genannt.

Die Langeweile bekommt reimend Klassenkeile

Da sitzen die drei also jeweils allein daheim, aber im dreigeteilten Bildschirm doch irgendwie zusammen, zeigt uns YouTube. Und wer gerade die Mitte des Triptychons belegt, darf trällern, die anderen blättern dann schon mal in einem Bildband aus Japan oder trinken Corona-Bier. „Ich sitze zu Hause und langweile mich/ Klopapier und Nudeln sammele ich nicht“, stimmt Trommler Bela B an. Farin Urlaub, dessen Pennäler-Künstlername in diesen Tagen noch seltsamer als sonst wirkt, singt über den Wunsch zu tanzen, und Bassist Rod Gonzalez ringt der Lage doch Positives ab: „Kein Defender-Manöver, das stimmt immerhin froh.“ Später bekommt die Langeweile dann reimend Klassenkeile.

Zwischen Kinderlied und Punk-Dilettantismus

Gut, das munter hingeklampfte Gutelaune-Stück irgendwo zwischen simplem Kinderlied und Punk-Dilettantismus ist schon ein paar Tage alt. Vielleicht sind Die Ärzte inzwischen auch genervt von der verordneten Isolation. Im Filmchen aber sind sie zuversichtlich: „Das bisschen Quarantäne ist nicht die schlimmste Sache der Welt“, heißt es im Refrain (Farin Urlaub spricht „Quarantäne“ übrigens vorn mit „kw“ aus wie in „Qualle“, was leicht irritiert).

Eigentlich ist das Liedchen auch kein wirklich neues Stück, sondern ein Werbegruß: „Wir würden gern’ auf Tour gehen, das ist grad nicht erlaubt/ Drum haben wir zu Hause ein paar Songs zusammengeschraubt/ Die nehmen wir bald auf, das sei hiermit versprochen/ Bald haben wir ein neues ,Die Ärzte’-Album ausgebrochen.“ Mancher YouTuber scheint sich da doch veräppelt vorzukommen: 4620 Daumen-Runter-Wertungen hat das Filmchen geerntet. Der Top-Kommentar dagegen lautet: „Alle sagen, beim Thema Corona soll man auf die Ärzte hören.“