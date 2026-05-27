„Aus einer geschützten Ecke heraus lässt du den Raum entstehen“, nennt der Pfälzer Björn Hayer seinen Band. Stricken ist darin ein Anfang.

Keine guten Zeiten für Utopien, wenn die Welt – zu Recht? – von ihrem Gegenteil beherrscht wird: schwarzmalerischen Dystopien. In Björn Hayers Lyrik-Anthologie ist das deutschsprachige Who’s who vertreten: 30 Dichterinnen und Dichter, von Mirko Bonné, Kurt Drawert, Marion Poschmann oder Silke Scheuermann. Und? In „Aus einer geschützten Ecke heraus lässt du den Raum entstehen. Utopien der Gegenwart“ tritt die Zukunft aus der Deckung heraus ins Offene.

Herausgeber Björn Hayer ist Professor an der RPTU und Leiter des Künstlerhauses Edenkoben. Foto: Iversen

Björn Hayer ist Professor für Literaturwissenschaft an der RPTU Kaiserslautern-Landau, künstlerischer Leiter des Künstlerhauses Edenkoben, Kritiker, Autor, Dichter. „Ich bau eine Stadt / aus Sätzen nicht zu betreten doch / in der ich in allen Häuserzeilen zu Hause bin“, heißt es gleich zu Anfang seiner Anthologie in Mirko Bonnés an Ernst Blochs Heimat (in der noch niemand war) gemahnendes Gedicht „Idiom“. Bauen verstanden als Raumgewinn. Statt als fertiger Entwurf erscheint Utopie als Ort, an dem Sprache Zukunft zumindest denkbar macht.

Was Hayers Sammlung jedenfalls klug vermeidet, ist der klassische Utopiefehler: das große, glatte Ganze. Utopie erscheint darin nicht als Gesellschaftsmodell, Sonnenstaat, handlungsleitendes „Noch-Nicht“. Stattdessen wird Utopie als Verfahren lesbar – als eine Art Arbeit an der Gegenwart.

Buchstaben wie „Brückenbögen“

„Die Dichtung ist der Vorhof eines ungebauten Hauses“, heißt es so bei der Frankfurter Dichterin Nasima Sophia Razizadeh: der Vorhof im Sinne einer Schwelle und Möglichkeit, die vorläufig offen bleibt. Bei Andreas Unterweger sind es „Buchstaben wie Brückenbögen“, deren „Spannweite am Ende doch durch die Jahrhunderte“ reicht. Eine der zentralen Verschiebungen dieser Anthologie ist, dass Utopie vor allem als etwas gedacht wird, das weiterträgt.

Wie soll eine gerechte Welt aussehen? Welche Übergänge sind noch möglich? Welche Verbindungen, welche Passagen? Die utopische Energie laboriert am Überbrücken. Die Utopien sind nicht nur Architektur, sie sind Archiv – aber eines mit umgekehrter Zeitrichtung. Wie Razizadeh imaginiert: „Einmal wird es ein Archiv geben im All, das Handschriftenarchiv“. Bewahren wird zur futurischen Geste. Nicht die Vergangenheit soll gerettet werden, sondern das Kommende soll überhaupt erst speicherbar werden. Und bei Martina Hefter, der aktuellen Deutschen-Buchpreis-Trägerin, genügt dafür ein alter „Kalender, ein kleines Buch aus Papier“. Utopie als Rest, als Widerstand des Materials gegen den digitalen Durchlauf – ein Stück Zeit, das nicht sofort verschwindet.

Weil sich alles wieder richten lässt

Doch Hayers Band fasst Utopie nicht nur in diesen handlichen Bildern. Er zeigt auch, dass das Neue oft dort beginnt, wo Verständlichkeit brüchig wird, wo Sprache nicht mehr souverän funktioniert. So planen Mira Magdalena Sickinger und Michael Stavaric in ihrem Langgedicht „Faust + Ziel (ohne reue“) an „den grenzen der verständlichkeit“. Martin Piekar, ein Lyriker, Lehrer und Literaturvermittler, der beim Bachmannpreis vor drei Jahren mit dem Kelag-Preis ausgezeichnet wurde, stellt die Gegenwartsfrage nicht als Theorie, sondern als Störung, als hilflos-komischen Sprachdefekt: „Was meint Utopie Hilfiii wenn niemand hinkann?“ Immer dann, wenn sie das Große verweigert und das Kleine ernst nimmt, ist die Anthologie besonders überzeugend. Das heißt, wenn Utopie als Reparaturkunst verstanden wird, als Handgriff, als minimaler Trotz. Julia Trompeter schreibt: „Weil sich alles wieder richten lässt. / Weil sich alles weiterdichten lässt.“ Crauss – der Siegener Dichter und Kulturpädagoge, der keinen Vornamen angibt – schöpft Hoffnung darin, „die bibliotheken seiner stadt geräumiger / als vorher wiederaufzubauen“. Und Dominik Dombrowski bricht das Utopische auf das Stricken „kleiner regenbogenfarbener Pullover“ herunter – nicht als Verniedlichung, sondern als Pointe. Wenn Utopie heute nicht mehr als System vertrauenswürdig ist, muss sie als Geste beginnen – auch im Negativen.

„Utopie macht wütend“

„Utopie macht mich wütend“, dichtet Eva Christina Zeller und zitiert den Ludwigshafener Philosophen Bloch: „Blei in den Flügelschuhen / sagte Bloch //ich fliege beschämt und selten / auch im Traum komm ich kaum noch hoch // ausgeträumt: ich sehe / fliegende Tassen Teppiche Decken // dort oben eine Zigarre fliehend / so denk ich sie: Ufos für Illusionen“. Nathalie Schmid notiert die Erschöpfung der Ressourcen und der Sprache: „bald haben wir kein öl mehr“ – und hinterlässt das Vakuum der letzten Frage: „was war / was das letzte wort war“. Und in Daniel Falbs „VW in China“, dem letzten Gedicht der Anthologie, kippt Fortschritt ins letztendlich Unfreie: „Das Autonome ,Fahren“ einer Bevölkerung. Das ist das ,Gefahrenwerden’ des Körpers. / Und das dieser Körper über so eine Andockstation / an der Wirbelsäule mit dem Fahrzeug verschaltet ist“. Diese Anthologie jedenfalls glaubt nicht an Utopie als Heilsware, sondern untersucht ihre Bedingungen – und ihre Missbrauchbarkeit. Was bleibt, ist ein utopischer Rest, der nicht glänzt, sondern arbeitet – ein Einspruch, aber immerhin, gegen die glatte Alternativlosigkeit.

Lesezeichen

Björn Hayer (Hrsg.): „Aus einer geschützten Ecke heraus lässt du den Raum entstehen. Utopische Dichtung der Gegenwart“; Gans Verlag, Berlin, 212 Seiten, 21,90 Euro.

