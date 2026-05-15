Schauspielerin Hilary Swank schaut ihren dreijährigen Zwillingen gerne dabei zu, wie sie die Welt entdecken. Ihre Beobachtungen stimmen die Oscar-Preisträgerin nachdenklich.

Los Angeles (dpa) - Oscar-Preisträgerin Hilary Swank kommt wegen ihrer Zwillinge derzeit ins Philosophieren. «Ich finde es toll, ihnen dabei zuzusehen, wie sie die Welt entdecken, und mir wird immer wieder bewusst, dass sie noch keinerlei Vorwissen haben», sagte die 51-Jährige, die vor drei Jahren Mutter wurde, dem US-Magazin «People».

Erwachsene hätten «aufgrund dessen, was wir gelernt haben, was wir gelesen haben oder was uns jemand beigebracht hat, bereits eine vorgefasste Meinung über alles, womit wir in Berührung kommen», sagte Swank. Ihre drei Jahre alten Zwillinge hätten das hingegen nicht. «Und das bringt einen dazu, so viele Dinge zu hinterfragen.»

Die Schauspielerin («Boys Don't Cry», «Million Dollar Baby») ist seit 2018 mit dem Unternehmer Philip Schneider verheiratet. Im Herbst 2022 hatte sie bekanntgegeben, dass sie Zwillinge erwarten.