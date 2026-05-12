Erst in Kusel, jetzt Minister für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur in Rheinland-Pfalz. Wer ist Sven Teuber? Und was verrät seine Playlist auf Instagram?

Ganz okayer Musikgeschmack: Sven Teuber hört New-Wave-Songs von The Cure – „Friday I’m in Love“ und so. Sias „Courage to Change“. Mut zum Wechsel. Der vom Bildungsminister zum Auch-Kulturminister avancierte SPD-Mann Teuber liest – Bücher, was unproblematisch ist für einen Deutschlehrer mit Referendariat am Siebenpfeiffer-Gymnasium in Kusel. Alles gut. Nach seiner Vorgängerin Katharina Binz (Grüne) kann es, sagen wir es charmant: besser werden.

Teuber ist Jahrgang 1982. Aus Nordhorn, äußerstes Niedersachsen. Aufgewachsen im feinsten Hamburg – Schulbesuch in Blankenese. Trier dann, am Luxemburgrand. Typ smart mit Bart – sehr instagrammable. Verheiratet, zwei Kinder. Das Cover von Christian Schünemanns Familien- und Achtzigerjahre-Roman „Bis die Sonne scheint“ prangt auf seinem Profil in einer Kachel unter einem sehr lieben Herrchen-und-Hund-Bild. „Hi, ich bin Sven“, stellt er sich in den sozialen Medien vor.

Weg mit den „Exen“

Als Bildungsminister hat Teuber ganz cool die Hausaufgabenüberprüfungstests abgeschafft – die wir früher „Exen“ nannten – und eine „Kultur der Digitalität“ herbeiplädiert. Und jetzt? „Courage to Change“, mal sehen: Die Kultur jedenfalls schafft es auch in seinem Ministerium in der Nennungsreihe nur auf Platz vier.

Bei Binz heißt es noch Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration. Teuber wird Minister für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur; rein sprachrhythmisch wäre ja Kultur, Kommunen, Bauen und Wohnen eleganter gewesen. Immerhin gilt Teuber als Theater- und Chorkonzertgänger über das imagezweckhafte hinaus.

Dazu sind neben anderen auch Mitgliedschaften bei Borussia Dortmund und der KG Heuschreck verzeichnet: ein Fußballverein und eine Karnevalsgesellschaft. Teuber hat keinen Kronprinzen als Kulturstaatssekretär berufen – wie Binz –, unter der Jürgen Hardeck das Ressort im Prinzip alleinverantwortlich geführt hat.

Der traut sich das

Der Kirner Denis Alt jedenfalls wechselt als Staatssekretär aus dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung in die Mainzer Mittlere Bleiche 61. Vanessa Fischer, sehr viel mehr ist googlemäßig nicht drin, die zweite Neue, hat das Büro von Ministerpräsidentin Malu Dreyer geleitet und fungierte zuvor als ihre persönliche Referentin.

Das heißt, Teuber traut sich das selbst zu mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, dem Chawwerusch-Theater in Herxheim und der Generaldirektion Kulturelles Erbe – wenn sie denn, was sinnvoll wäre, wieder zurück in sein Ministerium wandert. Kann auch sein, dass er andere Prioritäten setzt.

Sein Ministerium klingt, als würde das Mainzer Zentrum für Baukultur in die Mitte des Interesses rücken. Als seien Konzeptverfahren bei Wettbewerben zum Sozialwohnungsbau in Zukunft verpflichtend. Als solle Rammelsbach bald kulturell ein zweites Mainz werden. Die Stellenbeschreibung auf der Netzseite der rheinland-pfälzischen Sozialdemokratie allerdings definiert es so sperrig wie möglich noch einmal anders.

„Im Mittelpunkt“, heißt es, „stehen handlungsfähige Kommunen, bezahlbarer Wohnraum und eine lebendige Kultur. Mit der Umsetzung des Sondervermögens, pauschalierten Förderinstrumenten und einem spürbaren Aufwuchs im Kommunalen Finanzausgleich setzt die Landesregierung auf verlässliche Rahmenbedingungen und eine deutliche Stärkung der kommunalen Handlungsfähigkeit.“ Oh weh, Umsetzung, Aufwuchs, Stärkung: viel Arbeit für Deutschlehrer Teuber. Hat je jemand für tote Kultur plädiert? Schon möglich auch, dass in Teubers Ministerium einiges konfligiert. Die Nichtpflichtaufgabe Kultur und die Klammheit der Kommunen – war das nicht was mit unterschiedlichen Interessen? Größer werdende Bedarfe der Kulturträger, noch mehr Schulden der Kommunen?

Unaufhaltbar? Na, dann los

Das Mainzer Staatstheater, nur mal ein Beispiel, soll sich ungefähr halbe-halbe mit Mitteln der Stadt und des Landes finanzieren, 47 Prozent zu 53 Prozent – eigentlich. Und de facto? Zahlt das Land 61, die Stadt 39 Prozent, Tendenz steigend. Zu schweigen von der freien Szene, an der viele Städte und Gemeinden mit Lobreden beteiligt sind. Und das, während so langsam deren Gründergeneration abtritt und die Anzahl der Ehrenamtlichen schrumpft.

Dazu heißt es, den Jungen fehle es am Willen zum „Commitment“, sie wollten sich lieber nicht festlegen im Ehrenamt, föhnen halt lieber ihr Meerschwein. Was Teuber tut und tun will indes, wird sich spätestens bei seinen ersten Haushaltsverhandlungen zeigen. Der passende Selbstanfeuerungssong findet sich auch schon auf seiner Instagram-Playlist: „Unstoppable“. „Ich bin nicht aufzuhalten“, singt Sia, „ich bin ein Porsche ohne Bremsen / ich bin unbesiegbar / Ja, ich gewinne jedes einzelne Spiel.“ Na, dann mal los.