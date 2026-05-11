Heute beginnt das Filmfestival von Cannes. Im Wettbewerb: der Film von Pawel Pawlikowski über Erika und Thomas Mann und der neue Film von Valeska Grisebach.

Auf deutsch mit deutschen Stars wie Sandra Hüller, Hanns Zischler, August Diehl und Joachim Meyerhoff drehte der Pawlikowski „Fatherland“. Der Film spielt 1949, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Literaturnobelpreisträger Thomas Mann (Zischler) und seine Tochter Erika (Hüller) reisen durch das in Trümmern liegende Nachkriegsdeutschland. Die Route führt sie von Frankfurt bis ins sowjetisch kontrollierte Weimar. Pawlikowski – seine „Ida“ gewann den Oscar, in Cannes wurde der Pole 2018 als bester Regisseur ausgezeichnet – schrieb das Drehbuch mit Henk Handloegten („Babylon Berlin“), das erklärt schon viel. Seine Chancen im Wettbewerb um die goldene Palme stehen nicht schlecht.

Dagegen dürfte man in „Das geträumte Abenteuer“ dem Wettbewerbsfilm der deutschen Regisseurin Valeska Grisebach kaum Deutsch hören. Es geht um eine Archäologin, die ihren in der Grenzregion zwischen Bulgarien, Griechenland und der Türkei plötzlich verschwundenen Bekannten sucht und sich mit der Mafia und ihrer eigenen Vergangenheit herumschlägt. Grisebach drehte - wie schon oft - mit Laien, ihr Film läuft erst am letzten Tag.

Viel Deutsch gesprochen wird in dem Wettbewerbsfilm „Gentle Monster“ von der österreichischen Regisseurin Marie Kreutzer. Die Pianistin Lucy (Léa Seydoux) zieht aufs Land, als ihr Mann einen Burn-out hat. Zu ihrem Umfeld gehört Eryn (Catherine Deneuve), und dort lebt Elsa (Yella Haase), eine Polizeiermittlerin mit ihrem dementen Vater. Mit den Männer sind die Frauen nicht glücklich.

Keine Blockbuster

In dem inzwischen auf 24 Filme aufgestockten Wettbewerb sind Grisebach und Kreutzer keine Favoriten, eher schon der im Exil lebende Iraner Asghar Farhadi (der schon die Berlinale gewann und in Cannes den Jurypreis holte). Sein neuer Film „Histoires parallèles“ ist ein loses Remake von Krzysztof Kieslowskis „Dekalog“: Eine Schriftstellerin hat Probleme, als ihre fiktiven Geschichten in ihr Leben eingreifen. Es ist der französische Starfilm schlechthin, mit Isabelle Huppert in der Hauptrolle, Catherine Deneuve, Vincent Cassel, Virginie Efira und Pierre Niney.

Ohne große Stars kommt Pedro Amodóvar in „Bitter Christmas“ aus, der Geschichte einer Frau, die zur Weihnachtszeit von ihrem Partner verlassen wird. Für den Oscar-Preisträger ist es der achte Versuch, in Cannes die Goldene Palme zu holen.

Das Historiendrama „Moulin“ des ungarischen Regisseurs Laszlo Nemes befasst sich mit dem französischen Widerstandskämpfer Jean Moulin und mit Klaus Barbie, dem Schlächter von Lyon. Im von den Nazis besetzten Frankreich spielt auch „Notre Salut“ von Emmanuel Marre: ein Schriftsteller will Frankreich von der Vichy-Regierung befreien. Dass es Volker Schlöndorff mit „Heimsuchung“ nach dem gleichnamigen Roman von Jenny Erpenbeck nicht in den Wettbewerb geschafft hat und unter die Rubrik Spezialvorführungen fällt, könnte auch daran liegen, dass der Plot ähnlich ist wie „In die Sonne schauen“ von Mascha Schilinski, der im Vorjahr den Jurypreis in Cannes gewann: Es geht um ein Haus und seine Bewohner durch die Jahrzehnte – mit deutscher Starriege: Lars Eidinger, Martina Gedeck, Ulrich Matthes. Aber auch Nicolas Winding Refns neuer Film „Her Privat Hell“ läuft nicht im Wettbewerb, der mit etlichen Neulingen aufwartet.

Überraschend ist, dass die großen Hollywoodstudios erstmals keine Blockbuster nach Cannes geben („The Fast and the Furious“, Teil elf der Serie, kann man nicht wirklich dazu rechnen). Die US-Independent-Filme von James Gray, Ira Sachs und Dokumentarfilme von John Travolta und Ron Howard können das nicht wettmachen.