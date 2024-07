Spannend und geheimnisvoll geht es hier zu: Vier Figuren verschwinden innerhalb kürzester Zeit an einem abgelegenen englischen College. Was ist passiert? Der Autor Helmut Krausser schickt in seinem Roman „Freundschaft und Vergeltung“ einen pensionierten Rechtsanwalt auf Spurensuche.

Helmut Krausser war in den vergangenen Jahren immer dann am überzeugendsten, wenn er sich in seinen Büchern nicht zu irgendwelchen wagemutigen Sperenzchen hinreißen ließ, wie beispielsweise