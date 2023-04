Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Helge Schneider, Sänger, Multiinstrumentalist und Musikclown aus dem Kohlenpott, wird am 30. August 65 Jahre alt. Olaf Neumann traf den künstlerischen Draufgänger am malerischen Ufer der Ruhr zum Geburtstagsinterview. Er trägt Strohhut und Strickjacke. Auf dem Smartphone spielt er Ausschnitte aus seiner neuen Platte vor, die er „Mama“ getauft hat. Ein entspanntes Gespräch über Kreativität in der Corona-Krise, Singen für Deutschland und seine Kindheit im kleinbürgerlichen Zuhause.

Welcher Sound schwebte Ihnen vor, als Sie das neue Album „Mama“ planten?

Ein natürlicher, warmer Sound ohne Synthesizer. Ich wollte überhaupt