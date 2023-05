Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 16. Dezember 2000 endete, was am 18. Januar 1969 begonnen hatte, nämlich nichts weniger als eine der erfolgreichsten deutschen Fernsehsendungen überhaupt, die in den 1970er Jahren bis zu 27 Millionen Zuschauer hatte. Doch davon war die „Hitparade“ heute vor 20 Jahren weit entfernt.

Irgendwie konnte er einem leidtun. Uwe Hübner war so nett, ganz bestimmt der Typ Lieblingsschwiegersohn. Und er schaffte es auch in den zehn Jahren zwischen 1990 und 2000, in denen er die „Hitparade“