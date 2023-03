Der Heidelberger Stückemarkt ist das Forum für Gegenwartsdramatik. Ab 28. April stehen junge Autorinnen und Autoren in den Fokus. Das Gastland ist Schweden.

Es sei eine Entwicklung, die sich schon länger abgezeichnet hat und die nun ganz deutlich zu sehen sei, sagten unisono Holger Schultze, der Intendant des Heidelberger Theaters, und Festivalleiter Jürgen Popig: Die Theatertexte sind wieder gesellschaftlich relevanter. Viele der jungen Autorinnen und Autoren beschäftigen sich mit dem, was die aktuellen politischen Debatten bestimmt: Geschlechterfragen, die Klimakatastrophe, Rassismus.

Das 1984 gegründete Heidelberger Theaterfestival ruht auf mehreren Säulen. Es vergibt den deutschsprachigen „Autor*innenpreis“, vorgestellt werden die nominierten Texte in Lesungen. Der letztjährige Siegertext ist als Inszenierung zu sehen. Ein Gastspielprogramm gibt einen Überblick über das deutsche Gegenwartstheater und widmet dem Gastland Schweden besondere Aufmerksamkeit. Und schließlich bietet der Stückemarkt noch Formate für Jugendliche, Hörspiele und den Nachspielpreis, der Folgeaufführungen neuer Stücke würdigt. Nach jedem Gastspiel und nach jeder Lesung findet ein Publikumsgespräch statt.

Vor allem Newcomer für Preis nominiert

Sechs aus 72 eingereichten Texten sind für den deutschsprachigen „Autor*innenwettbewerb“ nominiert worden. Mit Svealena Kutschke sei nur eine etwas erfahrenere Autorin dabei, die anderen seien Newcomer, sagte Popig. Kutschke ist mit „no shame in hope. eine Jogginghose ist ja kein Schicksal“ vertreten, einem Text, der anhand des Schicksals dreier aus der Psychiatrie entlassener Frauen die Frage verhandelt: Was passiert eigentlich nach dem Happy-End? „draußen ist wetter (oder die erfindung der straßenverkehrsordnung)“, ein Text von Caspar-Maria Russo, wagt das Gedankenexperiment, die Straßenverkehrsordnung werde 2022 zum ersten Mal in einem Städtchen durchgesetzt. „Blaupause“ von Leonie Lorena Wyss erzählt vom Verlust einer großen Liebe und vom Umgang mit der Trauer darüber. Rassismus, Empowerment, Sexualität und Identität – um all das geht es bei „Doppeltreppe zum Wald“ von Lamin Leroy Gibba. Miriam Unterthiner erzählt in „Vaterzunge“ nach einer wahren Begebenheit von einer sich emanzipierenden jungen Frau, und der/die mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnete Kim de l’Horizon macht in „Dann mach doch Limonade, bitch“ Queerness und Genderfluidität zum Thema.

Stück über Suizidwillige

Einer dieser Texte wird als Wettbewerbssieger nächstes Jahr den Stückemarkt als Inszenierung eröffnen. So wie dieses Jahr „Pirsch“ von Ivana Sokola. Die Heidelberger Inszenierung ist sogar schon die zweite des auf Dorf- und Stadtfeste, auf die Kirmes und auf den Karneval führenden Dramas. Die Uraufführung hatte unlängst in Göttingen Premiere.

Zudem sind eine Vielzahl von Uraufführungen aus dem deutschsprachigen Raum eingeladen, unter anderem die in deutscher und ukrainischer Sprache produzierte Kölner Arbeit „Die Revolution lässt ihre Kinder verhungern“ über den „Holodomor“ (Tod durch Hunger) des stalinistischen Regimes 1932/1933. „Adern“ vom Burgtheater Wien beruht auf einem biografischen Text der Tirolerin Lisa Wetz. Vom Schauspielhaus Bochum kommt „Baroque“ und vom Schauspielhaus Hamburg die eindringliche Produktion „Aus dem Leben“, die auf Interviews mit Sterbebegleitern, Suizidwilligen und ihren Angehörigen beruht.

Im Netz

Das komplette Programm findet man unter www.theaterheidelberg.de.