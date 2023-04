Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Søren Grammel leitet seit März den Heidelberger Kunstverein. Jetzt ist seine erste Ausstellung zu sehen. Sie besteht aus drei Teilen: mobilen Sitzelementen von Celine Condorelli, einer vielteiligen Installation von Alice Creischer und einem monumentalen Road Movie von Philipp Timischl, das vielleicht gar keines ist. Dazu gibt es freien Eintritt und viel Platz zum Verweilen.

Was für eine schöne Utopie: Man kommt einfach so herein in den Heidelberger Kunstverein, guckt ein bisschen auf die Ausstellung und lässt sich zum Lesen, Reden, Zuhören, Schreiben oder