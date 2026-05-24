Auf Burg Nanstein fand am Samstag die Premiere des Bühnenstücks „Sickingen“ statt. Für das Musical mit der Rock-Band Vanden Plas gab es heftigen Beifall.

Der frühere Pfalztheater-Intendant Johannes Reitmeier hat ein „Rock-Historical“ über den Ritter Franz von Sickingen geschrieben und auch gleich die Uraufführung mit Musik der Rockgruppe Vanden Plas inszeniert. Zur ausverkauften Premiere auf der Sickingen-Burg Nanstein bei Landstuhl gab es jede Menge Zwischenbeifall und frenetischen Schlussapplaus.

Ein Ritterspiel vor der Kulisse einer spätmittelalterlichen Burg: Da kann nicht viel schiefgehen. Schwieriger wird’s, sobald der wild gestikulierende, unmoduliert lautstarke und effekthascherische „Ausdruck“ über-engagierter Laienspieler sich Bahn bricht. Wenn diese Untugenden durch das Fehlen einer erkennbaren Regie ungebremst wuchern, womöglich auch noch in einem selbst zusammengeschusterten Stück ohne dramaturgischen Spannungsbogen – dann muss man schon ein sehr treuer Fan sein, um bei der Stange zu bleiben. Belege dafür lassen sich in jeder Freiluft-Saison an vielen Orten studieren.

Laien und Profis im reibungslosen Zusammenspiel

Es ist also mutig, wenn sich die erfolgsgewohnten Heimatfreunde Landstuhl mit dem vielfach lorbeerbekränzten Regisseur, Stückeschreiber und Ex-Intendanten Johannes Reitmeier zusammentun. Im vorliegenden Fall ist das Unterfangen geglückt. „Sickingen“ ist eine musikalisch wirkungsvoll aufgewertete Mischung mittelalterlichem Fasnachts- und Mysterienspiel.

Reitmeier hat bereits mit Amateur-Ensembles zusammengearbeitet und außerdem mehrere Bühnenstücke geschrieben, die er mit der Lauterer Schwermetall- und Progressive-Rock-Band Vanden Plas als opulente Spektakel auf die Bühne brachte. Nach diversen mythologischen, biblischen und historischen Sujets ist jetzt der Landstuhler National- und Säulenheilige Franz von Sickingen an der Reihe.

Das Charakterbild des angeblich „letzten Ritters“ schwankt in der Geschichte. Heftig sogar. Für die einen war der aufbrausende Söldnerführer der unbefleckt edle Reichs-, für die anderen ein schnöder Raubritter. Historiker sehen ihn gleichermaßen als Reformator und Revoluzzer, Glaubenskämpfer und Galgenvogel, Hallodri und Heiligen.

Zwiespältiger Säulen- und Nationalheiliger

Die glorreiche Aureole wird vor allem in Landstuhl poliert, das sich 1995 zur „Sickingenstadt“ gekrönt und gefühlt ein Dutzend öffentlicher Einrichtungen nach „seinem Fränzchen“ benannt hat. Über der 8500-Einwohner-Stadt ragt die im 12. Jahrhundert errichtete, vom Ritter Franz ausgebaute Burg Nanstein. Sie war sein Fluchtpunkt nach einem gescheiterten Kriegszug gegen Trier, hier fand er 1523 den Tod. Seit 62 Jahren dient die Festung dem Verein der Heimatfreunde als pittoreske Kulisse für die Burgspiele Landstuhl.

Unter dem Patronat ihres heute 98-jährigen Gründervaters Theo Schohl brachte die Laienspielschar mehrere Stücke um den Ritter Franz auf die Bühne, geschrieben von den patriotisch gesinnten Regionalautoren Heinz Lorenz (1888–1966), Karl Anton Vogt (1899–1951) und Helmut Budenbender (1922–1981) sowie dem großen Pfälzer Poeten Heinrich Kraus (1932–2015). Im Gegensatz zu ihnen verzichtet Reitmeier auf Lokalkolorit. Stattdessen arbeitet er die Ambivalenz des streitlustigen Raubritters, frommen Glaubens- und entschlossenen Freiheitskämpfers heraus.

Gezeigt werden die letzten fünf Tage im Leben des geächteten Ritters, nachdem er sich auf den Nanstein hat zurückziehen müssen, schwer verwundet seinem Ende entgegen dämmert und noch einmal einstiger Weggefährten gedenkt. So begegnet das Publikum der Sickingen-Gattin Hedwig, der die zauberhafte Adrienn Cunka überzeugend Gestalt gibt und ihre klare Stimme leiht. Dass das Pfalztheater seit einigen Jahren auf dieses vital-wandlungsfähige Multitalent verzichten zu können glaubt, bleibt weiterhin bedauerlich.

Andy Kuntz als vitaler Reichs- und Raubritter

Von der Lauterer Bühne kennt man auch den im US-Staat Ohio geborenen Musical-Star Randy Diamond, der hier souverän einen grimmig dreinblickenden Fürstbischof von Trier gibt. Die stimmgewaltige Astrid Vosberg überzeugt als weiser Narr und Todesbote. Manuel Lothschütz spielt stürmend und drängend den Ritterkollegen Ulrich von Hutten, der im Spätherbst 1522 in Landstuhl logierte.

Als der ausweglos eingeschlossene Franz von Sickingen verwundet und nach tagelangem Todeskampf starb, war er 42 Jahre alt. Der schauspielende Sänger, Texter, Musical-Darsteller und Reitmeier-Adept Andy Kuntz ist 63. Mit Mähne und Harnisch erscheint er ebenso authentisch wie dynamisch als mal kraftstrotzender, mal zaudernder „Mann, der für Gerechtigkeit und Freiheit kämpft und dabei an Macht, Stolz und seiner Zeit zerbricht“, wie es im Programmheft heißt.

Kuntz’ musikalisches Markenzeichen – der jähe Wechsel ins Falsett bei emotionalen Extremen – bleibt diesmal weitgehend außen vor. Die Melodien des stets inspirierten Vanden-Plas-Schlagzeugers Stephan Lill klingen wuchtig, markant und effektvoll wie eh und ja. Epischer Bombast wechselt sich ab mit Sakralem, balladeske Poesie mit Chorsätzen à la „Carmina burana“, liturgische Versatzstücke mit verhalten hallender Mystik.

Historische Authentizität bringt Schauwerte

Fürs esoterische Element ist Tanja Franz in der Rolle des „Orakels vom Nanstein“ zuständig. Als Spielleute verkörpern Nicole und Marie Wosnitza sowie Michael Fischer eine Art Chor, der das in historisierender Sprache vorgetragene Schicksalswalten akzentuiert. Die übrigen (Bühnen-) Aktiven der Heimatfreunde formieren sich zum Chor auf Mauerschau. Nicht zuletzt legt Reitmeier erkennbar großen Wert auf authentische Kostüme (Elfriede Winter, Eva Bablick), Masken und Frisuren (Maja Storbeck).

Zu den farbenfrohen Schauwerten, eingängigen Melodien und überzeugenden Schauspielern gesellt sich aufs Beste das inszenatorische Geschick des Regisseurs, das übertreibend-übertriebene „Overacting“ dilettierender Hobby-Schauspieler zu bremsen, ohne ihnen die Lust zu nehmen. Wo die Akteure mit so viel ernsthaftem Spaß an der Freud’ zu Werke schreiten, schaut das Publikum gleichermaßen wohlgefällig zu. Es wird bestens unterhalten und womöglich zur Vertiefung seiner Kenntnisse in Heimatgeschichte ermuntert.

Info

Nächste Aufführungen am 29. und 30. Mai sowie 5. und 6. Juni, jeweils 20.30 Uhr, Burg Nanstein bei Landstuhl.

Nur noch wenige Restkarten erhältlich. Zusatztermin 30. Mai, 16 Uhr.

E-Mail info@heimatfreunde-landstuhl.de. Internet www.heimatfreunde-landstuhl.de

