Nick Nolte gehört in jene Kategorie von Kino-Stars, deren Nimbus nicht auf Sympathie und Strahlkraft, Glanz und Grandezza beruht, sondern im Gegenteil auf Rowdytum, zynischen Macho-Allüren und bulliger Großspurigkeit. Der amerikanische Schauspieler, der am 8. Februar 80 Jahre alt wird, gibt vor und hinter der Kamera gern den wortkarg-rüden Rüpel.

Dem Fernsehpublikum war er bereits durch die hierzulande enorm erfolgreiche Serie „Arm und Reich“ ein Begriff, als er 1977 im Kinofilm „Die Tiefe“ einen Hobbytaucher auf Schatzsuche verkörperte. Seine Partnerin Jacqueline Bisset, die hier aufs Vorteilhafteste diverse Bademoden vorführte, wurde durch die Romanverfilmung zum weiblichen Sex-Symbol. Nolte dagegen musste noch 15 Jahre warten, bis ihm das Etikett des „Sexiest Man alive“ angehängt wurde.

Nolte war früher Profisportler

Das von der US-Zeitschrift „People“ jährlich vergebene Prädikat erhielt er anno 1992 – nach Tom Cruise und Patrick Swayze, vor Richard Gere und Brad Pitt. Diese Namen sowie Noltes damaliges Alter – er war 51 – belegen die gewandelte Definition eines besonders sex-betonten Mannsbilds. Der ehemalige Profisportler aus Nebraska ist kein duftig gefönter Schönling mit sanft gehauchten Softie-Manieren. Vielmehr verweisen die grimmig zusammengepressten Lippen über dem kantigen Kinn, das hämische Grinsen, der provozierend-bellende Tonfall auf arroganten Hohn und latente Gewalttätigkeit.

Dem vordergründigen Etikett zum Trotz gelingt es Nick Nolte immer wieder, seine Dauerrolle des hünenhaften Haudegens mit Sentiment und Seelentiefe auszustatten. Als empfindsamer Football-Trainer im Rührstück „Herr der Gezeiten“ (1992) ist er ebenso überzeugend wie als trunksüchtiger Kleinstadt-Sheriff in „Der Gejagte“ (1998). Vom weisen Penner in „Zoff in Beverly Hills“ (1986) über den bedrängten Richter und Familienvater in „Kap der Angst“ (1991) bis zum menschenverachtenden Kommisskopf in „Der schmale Grat“ (1998) spielt er alle Facetten abgeklärter Männlichkeit aus.

Die Abgründe, Untiefen, Irritationen und Widersprüche, ja sogar die Schwächen und die Komik des actionbetonten, energie- und testosteronstrotzenden „harten Hunds“ klingen sogar dann an, wenn er durch Klamauk-Krimis („Nur 48 Stunden“, 1983), Rührstücke („Lorenzos Öl“, 1992) und Alkoholiker-Dramen („Warrior“, 2012) stapft.

Paraderolle als philosophierender Meeresbiologe

Am nachdrücklichsten eingeprägt hat er sich als philosophierender Meeresbiologe in der Steinbeck-Verfilmung „Straße der Ölsardinen“ (1981) sowie als manipulierter Fotoreporter im Polit-Thriller „Under Fire“ (1982). Auch der so lakonische wie korrupte Streifenpolizist, den ihn Sidney Lumet in seinem antirassistischen Thriller „Tödliche Fragen“ (1990) spielen ließ, ist eine Sternstunde des kernigen Kerle-Kinos.

Dazwischen war Nick Nolte immer wieder mal für Schlagzeilen gut, in denen es um Alkoholismus, Drogenmissbrauch und Großmannssprüche ging – wie jene Verlautbarungen, er habe zehn Jahre in einem Bordell gewohnt und sich außerdem den Hodensack chirurgisch anheben lassen, „damit der Penis größer aussieht“.

In aktuellen Interviews dagegen verweist der in vierter Ehe verheiratete Senior oft und gern auf seine ungebrochene Arbeitslust. „Ich will mich nicht zur Ruhe setzen, niemals“, erklärte er 2018. Da hatte er gerade unter der Regie von Til Schweiger die Hauptrolle in der US-Fassung von „Honig im Kopf“ gespielt: den zunehmend hilfloser werdenden Alzheimer-Patienten, der in der deutschen Version von Dieter Hallervorden dargestellt worden war. Eine anrührende Altersrolle hatte er außerdem 2015 als ungelenk korpulenter Wanderpartner des fünf Jahre älteren Robert Redford in der Senioren-Kumpel-Posse „Picknick mit Bären“.

Neues Hüftgelenk und künstliches Knie

Auch im wahren Leben gibt sich der dreimal für den Oscar nominierte Golden-Globe-Gewinner inzwischen gelassener. Er hat ein künstliches Knie und eine neue Hüfte, veröffentlichte unter dem Titel „Rebell“ seine Erinnerungen und gab der Männerzeitschrift „G.Q.“ den großväterlich weisen Rat: „Akzeptiere den Verlust. Nur durch Verlieren lässt sich Demut erlernen. Jeden Tag zu weinen bedeutet nicht, dass ich nicht auch jeden Tag lache.“