Zum Beispiel der junge Typ, der vier Mal in der Woche zu meiner Friseurin kommt. Vier Mal. In der Woche. Seit Jahren. Hat sie mir erzählt, als ich zuletzt mit Fransen an den Spitzen wie bei einer vor Jahren abgeschnittenen Jeans bei ihr vorbeischaute, und er schon wieder vor mir dran war. Er trägt die Haare schon sehr kurz an der Seite. Seine Freundin sitzt oft daneben und himmelt ihn an. Er sagt den Schnitt an. „Da kürzer“, sagt er, und „da nichts wegnehmen“. Wie echt das aussieht, wenn meine Friseurin dann mit dem Haarschneidegerät hantiert. Sie so: „So recht?“. Und er: „Da könnte noch etwas weg!“ Und ich in Gedanken: „Ein verstecktes Haar, oder was?“

Es heißt, er sei von Beruf schon immer Sohn gewesen. Ich frage mich also, was er jetzt macht, wo alle Friseursalons geschlossen haben. Seit Wochen. Und ob wohl das Psychotherapeutenwesen auf ihn eingestellt ist. Das Haar wächst schließlich im Normalfall rund einen Zentimeter im Monat. Und in Zeiten der Ansteckung auch. Ein Luxusproblem. Für ihn muss es der Horror sein, sollte es ihm nicht über dunkle Kanäle gelungen sein, die Friseur-Prohibition auszuhebeln. Ob ihm hilft, dass er nicht allein ist? Italiens Präsident Sergio Mattarella saß so zuletzt noch in Vorbereitungen für eine Fernsehsendung begriffen, die gleichwohl schon live gesendet wurden. Ein Berater meinte aus dem Off, er solle sich doch eine Haarsträhne aus dem Gesicht streichen. Und Mattarella zu ihm: „Eh, Giovanni, auch ich gehe nicht mehr zum Friseur.“

Jetzt sind also die Tage der Wahrheit, in denen selbst die Großen derangiert aussehen. Da CSU-Innenminister Horst Seehofer Robert-Habeck-Haare hat, also ungefähr mit derselben verwuschelten Friese im Homeoffice sitzt, wie der Vorsitzende der Grünen. Jetzt queren die schrägen Ponys die Stirn und man trägt Heckspoiler à la Verkehrsminister Scheuer, unfreiwillig Vokuhila (vorne kurz, hinten lang). Verräterisch verfärbt sich mancher Haaransatz.

Jetzt sieht man – via Skype und Zoom und Facetime meine ich – die ergrauende Gesellschaft und die Folgen unkontrollierter Selbstversuche. Stellen im Farbton Durchfall sind im Netz unter dem Selbstpranger-Hashtag #zeigedeinenansatz versammelt. Brünette Blondinen fliegen auf. Vielleicht sogar Ex-Kanzler Schröder, der Nachhilfe für seinen Farbton sogar auf juristischem Weg immer bestritt. Im Drogeriemarkt starren Menschen ausdruckslos auf das Regal mit den Haarfärbemitteln. Vermutlich werden Ehen geschieden, weil sie den scheinbaren Barbiertalenten des Partners vertraut haben – oder eben nicht.

Es kann indes auch sein in diesen Tagen, dass man am anderen plötzlich ganz neue Seitenscheitel entdeckt. Und bei sich den verkappten Hippie, der in und auf einem sprießt. Eine höher gelegene Form der Selbsterkenntnis. Zum Beispiel ich trage – weniger zu meinem Leidwesen – mein Haar jetzt offen und schulterlang. Laufe als perfekt gestylter Alt-78er und Januskopf durch die Gegend. Von hinten Lyzeum, von vorne Museum. Allzeit bereit und mit ausreichend Selbst-Distanz versehen, enttäuscht-belustigte Gesichter auf Abstand zu halten.