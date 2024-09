Eigentlich wird am Bahnhof King's Cross in London am 1. September traditionell die Abfahrt des fiktiven «Hogwarts Express» verkündet. Doch in diesem Jahr wurden wartende Fans enttäuscht.

London (dpa) - Buhrufe am Bahnhof King's Cross in London: Zahlreiche Harry-Potter-Fans sind enttäuscht worden, als sie auf eine Ansage für den fiktiven Zug in die Zauberschule Hogwarts warteten.

Traditionell wird dort am 1. September auf der offiziellen Anzeigetafel die Abfahrt des «Hogwarts Express» am Gleis 9 3/4 um 11 Uhr angekündigt. In der berühmten Buchreihe reisen die Zauberschüler zu diesem Zeitpunkt zurück in das Internat für Hexen und Zauberer.

Doch in diesem Jahr blieb die Durchsage aus, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Die Fans reagierten enttäuscht.

Ganz überrascht gewesen sein können sie allerdings nicht. Das Medienunternehmen Warner Bros Discovery, das die Rechte an dem Potter-Franchise besitzt, hatte den Fans bereits im Vorfeld abgeraten, zum Bahnhof zu reisen. Es werde kein Event, keine Anzeigetafel und keinen Countdown geben, hieß es PA zufolge bereits vor einigen Tagen in einer Mitteilung.