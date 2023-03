Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was macht eigentlich Harald Schmidt? Es ist still geworden um Deutschlands wahrscheinlich einzigen Night-Talker. Er selbst bezeichnet sich als „Privatier“ und gibt reihenweise Interviews. In denen übertrifft er mit einem Stakkato an Provokationen alle Erwartungen an das Klischee von „Dirty Harry“.

Die besten Zeiten scheinen längst vorbei für den 1957 geborenen Harald Schmidt. Der Chefzyniker des deutschen Fernsehens war zuletzt mit dem „Traumschiff“ unterwegs und hatte