Horst Schlämmer ist zurück. Entertainer Hape Kerkeling schickt seine bekannteste Kunstfiguren auf eine Kino-Tour quer durch Deutschland. Macht das Wiedersehen Freude?

Vor etwa zwanzig Jahren war Horst Schlämmer ( Hape Kerkeling) zweifellos einer der bekanntesten Deutschen. Der ewig nörgelnde Mittelständler verkörperte den Prototyp des sprichwörtlichen „alten weißen Mannes“. Immer fies drauf, entlarvte der stellvertretende Chefredakteur des „Grevenbroicher Tagblatt“ beharrlich verschiedenste Facetten menschlicher Dummheit.

Was macht eigentlich glücklich?

Siebzehn Jahre lang ward er nicht gesehen. Nun, so die Ausgangssituation des Spielfilms „Horst Schlämmer sucht das Glück“, nimmt er die Mission auf sich, den Deutschen den seiner Meinung nach in der Corona-Pandemie verlorenen Frohsinn zurückzubringen. Doch was macht glücklich? An verschiedenen Orten forscht er dazu im Gespräch mit unterschiedlichsten Leuten, beispielsweise einer Lachtherapeutin und einem Drogendealer, auch Prominenten wie CSU-Chef Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident. Dabei guckt der Forschungsreisende gern in die Kamera und spricht das Publikum direkt an. Von einer starken Handlung mit dramatischen Steigerungen kann nicht die Rede sein. Vielmehr reiht sich Sketch an Sketch.

Breiten Raum nehmen die Erinnerungen des Grantlers an seine (fiktive) Lieblingsschauspielerin Gabi Wampel (Tahnee Schaffarczyk) ein. Vor Jahrzehnten war sie der Star zahlloser Arzt-, Heimat-, Adels- und Krimiserien. Und gesungen hat sie auch, so den schon in den frühen 1930er Jahren von Lilian Harvey in dem Spielfilm „Ein blonder Traum“ populär gemachten Schlager „Irgendwo auf der Welt gibt’s ein kleines bisschen Glück“. Das sucht Horst Schlämmer nun also beharrlich, auch und besonders in der Hoffnung, seinem TV-Idol von einst persönlich zu begegnen und gemeinsam mit ihr zu trällern …

Habe Kerkeling hat seine wohl bekannteste Kunstfigur wiederbelebt. Foto: Sandra Hoever/Leonine /dpa

Geboten wird eine Revue vor allem neckischer Spaß-Nummern. Eine Auseinandersetzung mit brisanten Bedrohungen wie zum Beispiel Fremdenfeindlichkeit, Politikverdruss oder der Schere zwischen arm und reich fehlt. Selbst eine Szene rund um den sinnentleerten Partyrausch einiger tumber Schickimicki-Typen auf Sylt bleibt im Ton freundlicher, onkelhafter Schelte. Sozialkritische Schärfe? Fehlanzeige!

Hape Kerkeling agiert nicht nur in der Titelrolle. In zahlreichen Ausschnitten aus den Pantoffelkino-Serien mit Gabi Wampel stellt er verschiedenste Frauen und Männer dar, etwa eine Lehrerin, eine Kreuzfahrtpassagierin, einen Pferdezüchter, einen Kripomann, einen Großwildjäger. Fans des wandlungsfähigen Künstlers kommen dabei garantiert auf ihre Kosten. Höhepunkt ist eine Begegnung von Horst Schlämmer mit Hape Kerkeling höchstpersönlich. Das ist von großem Reiz, weil sich der Komödiant schonungslos selbst auf die Schippe nimmt. Die witzigste Szene gehört allerdings Markus Söder. Er punktet nicht nur mit schauspielerischem Talent, sondern mit authentisch anmutender Selbstironie. Gut möglich, dass ihm das bei nächster Gelegenheit einige Wählerstimmen mehr einbringt. Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki hingegen dürfte mit seinem so kurzen wie hölzernen Auftritt keine Fans hinzugewinnen.

Hape Kerkeling als Horst Schlämmer. Foto: Henning Kaiser/dpa

Es darf geschmunzelt werden, manchmal sogar laut gelacht. Einzelne Episödchen punkten mit Kerkelings Können, sekundenschnell eine komplexe Persönlichkeit zu porträtieren. Auch mancher Seitenhieb auf die Routine serieller Fernsehunterhaltung hat Pfiff. Doch über etwa eineinhalb Stunden Dauer stellt sich in der Sketch-Parade eine gewisse Gleichförmigkeit ein.

Es wirkt etwas ermüdend

Die Gemütlichkeit, auf die Regisseur Sven Unterwaldt („Otto’s Eleven“) mit seiner Inszenierung setzt, hat eher etwas Ermüdendes, denn Aufweckendes. Schade. Denn Hape Kerkeling kann bekanntlich auch anders, wie er erst jüngst in der mit kräftigem Polit-Witz zündenden Farce „Extrawurst“ bewiesen hat. Eines freilich nimmt ungemein für die Wiederbegegnung mit Horst Schlämmer ein: die durchweg spürbare Menschenliebe. Da fällt nicht ein böses Wort, Aggressivität bleibt völlig aus. Es ist erfrischend, dass jeglicher Anflug von Krawall-Komik fehlt. Der Film hätte gut den Titel „Seid nett zueinander“ tragen können. Es ist von hintersinniger Komik, dass ausgerechnet ein Stinkstiefel wie Horst Schlämmer beweist: Ein Lachen kostet nichts – und schenkt dem Dasein schwuppdiwupp einen Hauch von Glück.