Zur Halbzeit des 75. Internationalen Filmfestivals Locarno fällt die Bilanz, was den Publikumszuspruch angeht, überaus positiv aus. Die filmische Ausbeute ist bisher allerdings eher mager. Das deutsche Kino aber konnte bereits punkten.

Marco Solari (77), seit 22 Jahren Präsident und damit der erste Mann des Festivals, was dessen Organisation und Finanzierung angeht, verriet dieser Zeitung im Gespräch zum Start der Jubiläumsausgabe: „Vor dem Festival ist es wie vor einer Theaterpremiere: Der Magen ist zugeschnürt, ich kriege keinen Bissen runter und hoffe nur, dass alles so wird, wie wir es uns wünschen.“ Bisher sind wohl viele der Wünsche in Erfüllung gegangen, jedenfalls in ökonomischer Hinsicht. Volle Kinosäle in nahezu allen Sektionen und ein enormes Interesse an den abendlichen Freiluftaufführungen mit mehr als 8000 Plätzen auf der Piazza Grande sprechen für sich. Man hat den Eindruck, dass die Kinohungrigen aus aller Welt regelrecht zum Festival an den Lago Maggiore pilgern.

Im Wettbewerb um den Goldenen Leoparden wurde bisher allerdings vor allem durchschnittliche Kinokost serviert. Eine der wenigen Ausnahmen: „Human Flowers of Flesh“ von Regisseurin, Autorin, Kamerafrau und Cutterin Helena Wittmann aus Neuss, seit Jahren zu Hause in Hamburg. Die unter Federführung deutscher Geldgeber entstandene deutsch-französische Koproduktion begeistert mit starken, kunstvoll komponierten Bildern.

Das komplizierte Miteinander

Im Zentrum steht Ida (Angeliki Papoulia). Die große Leidenschaft der unabhängigen und offenbar vermögenden jungen Frau ist das Meer. Sie lebt mehr oder weniger auf einer Segelyacht. Durch Zufall gerät sie in Marseille in den Dunstkreis der französischen Fremdenlegion. Sie will mehr darüber erfahren und begibt sich mit ihrer nur aus Männern bestehenden Crew auf Entdeckungstour Richtung Algerien.

Der Film überrascht und fesselt mit einer im deutschen Kino seltenen Dialogarmut. Hier wird nichts zerredet. Das Publikum sieht oft berauschend schöne Bilder, in denen plötzlich durch ein Detail oder einen Lichtwechsel die komplizierten Momente des menschlichen Miteinanders, etwa die grundsätzliche Schwierigkeit, einander wirklich nahe zu kommen, erkennbar werden. Hauptdarstellerin Angeliki Papoulia begeistert mit einem von Zurückhaltung geprägten Spiel. Sie spiegelt Idas Sehnsüchte, ihre Stärke als unabhängige Frau, aber auch ihre Ängste in einer von Umweltzerstörung und Kriegen bedrohten Welt in ihren Augen, mit reichen körperlichen Ausdrucksmöglichkeiten.

Preiswürdiges aus Indien

All das macht das Drama zu einem Film für ein erwachsenes Publikum, das nicht alles erklärt und „vorgekaut“ haben möchte. Das ist wohl der größte Trumpf von Helena Wittmann: Sie nimmt die Zuschauer ernst – und schenkt ihnen Bilder, die hinter Fassaden und Masken blicken lassen, ohne zu dozieren. Subtil wird dabei insbesondere über das Verhältnis der Geschlechter nachgedacht, ohne dass auch nur ein einziges Mal direkt darauf fokussiert würde. Gut möglich, dass die Jury diesen Film auf ihrer bisher wohl eher kleinen Liste mit Leoparden-Kandidaten weit oben stehen hat.

Der bisher zweite Wettbewerbsbeitrag mit Preischancen kommt aus Indien: „Ariyippu“ („Die Deklaration“). Hier steht ebenfalls eine Frau im Mittelpunkt: Reshmi (Divya Prabha). Sie arbeitet im Akkord in einer Fabrik für Latexhandschuhe. Unverschuldet gerät sie in einen Strudel aus Verdächtigungen, der daraus resultiert, dass die menschenfeindlichen Arbeitsbedingungen und sogar ein vermeintlicher Mord an einer anderen Arbeiterin von den Fabrikbetreibern vertuscht werden. Doch Reshmi lässt sich weder einschüchtern noch kaufen. Sie beharrt auf Wahrheit und Würde. Was bedeutet, dass sie einen Kampf gegen übermächtige Gegner aufnimmt.

Vordergründige Spannung

Der Film besticht neben den exzellenten schauspielerischen Leistungen und der klugen Regie von Mahesh Narayanan (er schrieb auch das Drehbuch) mit einer augeklügelten visuellen Gestaltung. Kameramann Sanu John Varghese zeigt die Ausbeutung in oft wie Gemälde anmutenden Bildern. Dazu kommt, dass in dem Film viele Aspekte des Alltags in Indien wie nebenbei, ganz unaufdringlich, beleuchtet werden, beispielsweise der Fremdenhass vieler Nordinder gegen Südinder. Auch diesen Film dürfte die Jury im Auge behalten. Hauptdarstellerin Divia Prabha hätte einen Schauspiel-Preis verdient. Die indische Aktrice gehört jedenfalls bisher zu d e n Locarno-Entdeckungen dieses Jahres.

Ansonsten fehlten bisher im Wettbewerb der 17 Filme aus aller Welt bisher Höhepunkte. Krimikost à la „Tatort“ dominiert. Da werden durchaus gewichtige Themen derart auf vordergründige Spannung getrimmt, dass das Ergebnis mitunter richtig ärgerlich ist. Aber es ist erst Festival-Halbzeit.