Das Festival von Cannes verharrt in altbackenen Auswahltraditionen, während es die neuen Medien umgarnt – und dabei baden geht.

Bei der Auswahl für den Wettbewerb des Festivals von Cannes kann man sicher sein: mehr als die Hälfte der Regisseure war schon einmal da, die meisten haben schon mal einen Preis gewonnen. Das war unter dem alten Festivalleiter Gilles Jacob so, und seit 2001 der 62-jährige Filmhistoriker Thierry Frémaux – unbefristet – das Festival leitet, hat sich daran nichts geändert. Das erklärt, warum so viele Regie-Senioren dabei sind. Und die Tatsache, dass allen Protesten in den Vorjahren zum Trotz nur wenige Regisseurinnen um die Goldene Palme konkurrieren dürfen. „Wir halten an unseren Traditionen fest“, meint Frémaux. Das gilt auch für Streaming-Filme, die nur in den Wettbewerb dürfen, wenn sie wie alle Palme-Kandidaten einen Kinostart haben.

Cannes als letzter Festival-Mohikaner, der das Kino verteidigt, das ist weniger strittig, als das Buhlen um junge Filmfans, die das Festival bislang ignorieren. Um sie anzusprechen, zog man Tiktok als Sponsor an Land. Der schrieb flugs einen eigenen Cannes-Preis für Kurzvideos aus – mit einer Jury und Doku-Regisseur Rithy Panh als Präsidenten. Als man ihm aber vorschreiben wollte, welcher Film zu küren sei, trat Panh zurück. Frémaux fand das gut. Ein Eklat. . Tiktok lenkte ein, Panh kam zurück, die Jury prämierte ihren Kandidaten. Aber der Fall zeigt, wie schwer sich das wichtige Filmfestival der Welt mit der Zukunft tut.