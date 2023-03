Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kalender: 100 Millionen verkaufte Platten, ausverkaufte Stadiontouren, dazu ein Name, der keinen Zweifel daran lässt, was für Musik die sich dahinter verbergende Formation macht: Metallica. Alles begann am 28. Oktober 1981, als sich der Schlagzeuger Lars Ulrich und der Gitarrist James Hetfield zusammenfanden und beschlossen, eine Band zu gründen.

Im Sommer 1981 gab Lars Ulrich in einem Blatt in Kalifornien eine Anzeige auf. Der damals 17-Jährige war erst wenige Jahre zuvor aus Dänemark in die Nähe von Los Angeles übergesiedelt