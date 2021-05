Ab Montag gilt Maskenpflicht beim Einkaufen und im Nahverkehr. Für die meisten von uns ist die Gesichtsverkleidung maximal unbekanntes Terrain. Dabei sind Masken so alt wie die Kulturgeschichte, aber auch von so zweifelhaften Ruf wie die populären „Helden“, die sie tragen. Plötzlich ist alles anders. Was wir brauchen? Einen neuen Blick auf ein Stück Stoff.

Fantomas etwa, ein Gangster, genial, aber so drauf, dass er im Kaufhaus Schwefelsäure in Parfümflaschen füllt. Oder Zorro, der schwarze Rächer. Solche Typen gingen bisher mit Maske vor die Tür. Im Film. Die Wirkkraft ihrer Gesichtsverkleidung gegen Covid-19 tendiert zwischen Null (Zorros Augenbinde) bis gut möglich. Peter Parker, Spiderman, trägt eine Art Ganzkörperstrumpf. Bruce Wayne, Batman, könnte dank High-Tech-Vollschutz ohnehin gewappnet sein. Dafür kommt er als Fledermaustypus dieser Tage eher noch düsterer rüber.

Die maskierten Helden der Populärkultur sind zwiespältige Existenzen. Nicht unbedingt die Art Vorbild, dem man nacheifert, wenn man jetzt mit teilverdecktem Gesicht zum Einkaufen geht und Bus fährt. Ganz zu schweigen von den furchteinflößenden Akteuren in Horrorstreifen wie „Freitag der 13.“ oder „Scream“, in denen das Grauen hinter Hockey-Masken und Karnevalsutensilien lauert.

Seit Anbeginn der Kulturgeschichte spielt die Maske eine Rolle. Ein Vehikel, das etwas verhüllt und gleichzeitig eine selbstgewählte Identität verleiht. Trotzdem ist sie vor allem negativ besetzt. Als Betrugsmittel, Fake-Gesicht. Oder als Verweigerungshaltung, wie in der Integrationsdebatte um ein mögliches Burkaverbot von Politiker/innen wie Julia Klöckner (CDU) angeführt. Etwas, das Angst macht. Ein Gefühl, das man jetzt, da eine Maske Krankheitsprävention ist, dringend ändern muss.

Früher Löwe, heute FCK-Fan

Früher galt teilweise Vermummungsverbot, jetzt ist etwa der Mundschutz für FCK-Fans mit der so martialischen wie faktisch unzutreffenden Aufschrift „unzerstörbar“ ausverkauft. Statt an Hooligans muss man daran denken, dass bereits eine der ältesten Darstellungen der Menschheitsgeschichte wahrscheinlich maskiert war: Die knapp 30 Zentimeter hohe Figur aus Mammutelfenbein wurde vor 32.000 Jahren in der Hohlenstein-Höhle im schwäbischen Lonetal liegen gelassen. Eine Schnitzerei mit Löwenkopf.

Masken, heute Kampfmittel gegen ein unheimliches Virus, wurden geschaffen, um mit höheren Mächten in Kontakt zu treten. Oder sich ihnen anzuverwandeln. Im Ritual waren maskierte Menschen Götter – und vice versa. In vielen afrikanischen Kulturen, seit Jahrtausenden religiös eng verbunden mit einer Geister- und Ahnen-Parallelwelt, ist die Maske die Brücke dorthin. Und so nennt der in Nigeria aufgewachsene Princeton-Kunsthistoriker Chika Okeke-Agulu die Maskerade „eines der komplexesten und gleichzeitig verschlossensten, aber grundlegen wichtigen Phänomene in Afrika“. Kann also sein, dass ein – falls vorhandener – auf dem Kontinent getragener Anti-Corona-Schutz ganz andere Wirkungen entfaltet und andere Assoziationen weckt.

Die Mimik wird fehlen

In der abendländischen Kultur dagegen spielten Masken vor allem von der Antike bis ins Mittelalter eine wichtige Rolle. Bei Festspielen, die dem Wein-und-Ekstase-Gott Dionysos geweiht waren, trugen Schauspieler starr ausschauende Exemplare mit festgelegtem Charakter. Später wurden sie bei Mysterien- und Passionsspielen aufgesetzt. Seit der Renaissance allerdings sind Masken im Theater von der Schminke abgelöst. Ein lebendiger Charakter braucht nun mal Mimik. Ab heute wird man darauf für eine Zeitlang jedoch auch im realen Leben – etwa beim Verkaufsgespräch – verzichten müssen.

Eine andere Traditionslinie, die trotzdem den Ausnahmecharakter der Gesichtsverkleidung betont, ist der Spaß, die Spielerei, der Karneval. Oder man denke an Kubricks Filmanverwandlung von Schnitzlers „Reigen“, bei der nicht nur Nicole Kidman und Tom Cruise tragende Rolle haben, sondern auch Maskeraden erotischer Natur. Im Fernsehen wiederum läuft gerade das Format „The Masked Singer“, ein Ratespiel um versteckte Prominenz.

Das eigene Gesicht als Maske? Hat Björk längst gemacht

Björk ließ sich von der Künstlerin Neri Oxmen für die Tour mit ihrem Album „Vulnicura“ eine 3D-gedruckte Maske kreiieren, die den Gesichtsstrukturen der Pop-Ikone nachempfunden war. Idee war, sich eine neue Identität zuzulegen nach der schmerzhaften Trennung von Künstler Matthew Barney. Überhaupt ist in den vergangenen Jahren ein starker Trend zur Maskierung relevant. In der Szene der elektronischen Musik etwa, im Hip-Hop, bei Art-Pop-Bands oder im Metal-Fachbereich bei Gruppen wie Slipknot. Als Wow-Effekt und Unsicherheitsfaktor. Könnte es doch sein, dass Poprapper Cro, auf der Bühne versteckt mit einem Pandakopf samt Satanistenkreuz, plötzlich samstags unerkannt vor einem an der Supermarktkasse steht. Ab jetzt getarnt wie wir.

Für uns aber wird es erst einmal maximal ungewohntes Terrain sein, wenn wir unser wahres Gesicht zumindest teilverbergen, statt es zu zeigen. Schon werden – scherzhaft – Gefahren vorgebracht, wie: dass einen die falsche Ehefrau nach Hause begleitet.

Das Image der Maske wandelt sich

Wahrscheinlicher ist allerdings, dass wir uns, wenn es länger dauert, sogar daran gewöhnen, einen Lappen im Gesicht zu haben – auch in dem Wissen, dass es nur für eine gewisse Zeit ist. Und moralisch richtig. Und für den guten Zweck des: „Du schützt mich, ich schütz dich.“ Neuer Stoff für Kants kategorischen Imperativ, der das eigene Handeln unter den Vorbehalt stellt, dass es jederzeit in ein allgemeingültiges Gesetz verwandelt werden könnte – oder eine Landesverordnung.

Die Maske wird, ist zu vermuten, ein besseres Image haben als bisher, notgedrungen. Ein zukünftiges Exponat. Im vorauseilenden Rückblick, der suggeriert, dass das alles doch bitte schnell endet, werden wir uns vorstellen, wie das Teil in der postcoronalen Zeit stellvertretend für die Gegenwart stehen wird. Als etwas Rettendes genäht. Ein Mode-Accessoire. Ein Sinnbild.

Schon jetzt blicken wir ja bass erstaunt auf die Bilder und Filme von früher, das heißt von vor einem Vierteljahr. Im Sinne von: „Das geht doch nicht, dass die sich da einfach so umarmen!“ Kann also doch sein, dass wir bald schon hinter jeder Gesichtscamouflage statt eines zweifelhaften Charakters oder Gangsters einen Gutbürger vermuten. Und sei es Michael Myers in „Halloween“.