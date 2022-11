Die Organisatoren des 71. Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg (IFFMH) haben Bilanz gezogen: 24.215 Besucher sind gezählt worden. Davon kamen 21.543 in die Kinos vor Ort, rund 2700 haben das digitale Angebot genutzt: 21 Festivalfilme konnten online gesehen werden. Erneut seien zudem rund 400 Fachbesucher akkreditiert gewesen, teilte das Festival mit. Rund 100 Filmgäste haben ihre Arbeiten vorgestellt, darunter die Regisseure Gaspar Noé, Albert Serra und Dominik Moll sowie die Schauspielerin Anamaria Marinca aus dem Siegerfilm „You Won’t Be Alone“.

Die Zuschauerzahlen sind deutlich höher als im Vorjahr. 2021 waren 18.600 Festivalbesucher gezählt worden, davon hatten 6000 das Streaming-Angebot genutzt. Festivalleiter Sascha Keilholz zeigte sich denn auch zufrieden mit dem Zuspruch angesichts der Probleme, die Kulturveranstalter derzeit haben: „Die Institution Kino lebt und wird vom Publikum angenommen.“ Und: „Was wir in den elf Festivaltagen erlebt haben, hat unsere positiven Erwartungen bei Weitem übertroffen.“ Der Erfolg des Festivals sei „nicht nur eine schöne Bestätigung unserer Arbeit, sondern auch Ausdruck eines allgemeinen Interesses der Menschen in der Metropolregion an Film und Kino“.

Termin der nächstenAusgaeb steht fest

Vor der Pandemie waren 2019 noch 47.000 Zuschauer unter der früheren Festivalleitung gezählt worden.

65 Filme aus 41 Ländern hat das IFFMH bei einer 71. Ausgabe präsentiert, 30 davon als Deutschlandpremiere. Die Preise sind bereits am 24. November vergeben worden. Das Festival endete vergangenen Sonntag mit einer Vorführung des Venedig-Erfolgsfilms „Chiara“. Zuvor war der belgische Kameramann Benoît Debie, der regelmäßig mit Gaspar Noé arbeitet und dem die Hommage gewidmet war, ausgezeichnet worden.

Der Fessivaltermin fürs nächste Jahr steht auch bereits fest: Das 72. IFFMH soll von 16. bis 26. November 2023 laufen. ütz