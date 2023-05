Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Plötzlich war er da: ein bedrückt wirkender älterer Mann mit Wollmütze, der einen leeren Einkaufswagen vor sich her schiebt. Seit Tagen steht er so am Rande der Bremer Innenstadt. Unbeweglich. Denn er ist aus Bronze und ruht mit beiden Beinen wie festgeklebt auf einer provisorisch gegossenen Betonfläche.

Woher er kommt? Niemand weiß es. Irgendein anonymer Bildhauer muss das lebensgroße Werk gegossen haben, um es zusammen mit einem echten (vermutlich gestohlenen) Einkaufswagen heimlich