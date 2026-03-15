Stephan Beer macht am Pfalztheater aus dem Klassiker „Frankenstein“ ein spartenübergreifendes Groß-Spektakel. Für die Premiere gab’s heftigen Beifall.

Die Geschichte vom vermessenen Wissenschaftler, der Gott spielt und eine künstliche Kreatur erschafft, die sich seiner Kontrolle entzieht und zur todbringenden Bedrohung für die Menschheit wird, ist bekannt und längst Teil des (pop-) kulturellen Allgemeinguts. Dutzende Filme haben die Schauermär aufgegriffen, aber meist auf die Monstrosität des Geschöpfs reduziert. Deren Äußeres wird gemeinhin mit der 1930/31 vom Maskenbildner Jack Pierce für Boris Karloff ersonnenen Fratze assoziiert.

Im Pfalztheater spielt Martin Schultz-Coulon das Geschöpf behutsam und trotz grausiger Maskerade (von Anke Busse und Melanie Floch) alles andere als monströs. Dennis Bodenbinder gibt den angehenden Naturwissenschaftler, der mit Hilfe der neu entdeckten Elektrizität aus Leichenteilen seinen Homunkulus zusammennäht.

Zwei gute bis sehr gute Schauspieler, die man schon weitaus besser gesehen hat, in gefälliger Routine. Zuckend taumelt Bodenbinder zwischen Forscherneugier und Größenwahn, akademischer Hybris und dem (mitunter etwas zu laut geratenen) Entsetzen sowohl über sein Geschöpf als auch die eigene Hoffart.

Diese Doppelbödigkeit ist das eigentliche Thema des Regisseurs Stephan Beer, der das Stück zusammen mit Georg Burger auch geschrieben hat. Der 1967 in Karlsruhe geborene Burger und der soeben 48 Jahre alt gewordene Oberspielleiter des Pfalztheaters haben als Autoren-Duo bereits eine Reihe von Kinder- und Jugendstücken verfasst.

Mit „ Frankenstein“ wenden sie sich einem „erwachsenen“, äußerst vielschichtigen und vor allem bedrückend aktuellen Sujet zu. Die Erschaffung eines mechanischen Kunst-Wesens, dessen Abkehr von seinem Schöpfer und der anschließende, von verzweifelter Einsamkeit befeuerte Amoklauf lassen sofort an Chancen und Gefahren der derzeit so wort- und argumentationsreich erörterten „Künstlichen Intelligenz“ denken.

Im manischen Titelhelden spiegelt sich der mythologische Prometheus ebenso wider wie zeitgenössische Gen-Manipulatoren, Langlebigkeitspropagandisten und „Schönheits“-Ärzte. Nicht zuletzt lässt sich die Lebensgeschichte der schicksalsgeprüften „Frankenstein“-Autorin Mary Wollstonecraft Shelley (1797–1851) trefflich als feministisches Ringen um Unabhängigkeit und Anerkennung interpretieren. Sie wird parallel zum Menschenmacher-Märchen verhackstückt.

Denn leider mochten Beer & Burger keinen der aufscheinenden Aspekte ausblenden. Das macht die knapp dreistündige Inszenierung vor allem zu Beginn etwas verworren. Das Publikum muss sich konzentrieren und erst hineinfinden in die reizvolle Idee, den Roman zu einem spartenübergreifenden Bombast-Spektakel zu machen.

Die einzelnen Figuren sind mehrfach besetzt: Frankenstein, sein Geschöpf, seine Verlobte, sein Professor, sein Freund, dazu Mary Shelley samt Dichter-Entourage – sie alle werden sowohl von Schauspielern als auch von Tänzerinnen auf die Bühne gebracht. Dort agieren sie oft gleichzeitig in mehrfacher Ausfertigung. Manchmal werden dazu auch noch englischsprachige Verse von Byron und Keats zitiert.

Das sorgt für Konfusion im Auditorium. Anfangs. Dann wird aus dem pittoresken „Grand Guignol“ ein einzigartiges, fesselndes, staunenswertes Seh- und Hörerlebnis, das gänzlich einnimmt. Kaiserslauterns Tanzchefin Luisa Sancho Escanero und Choreograf Bryan Arias bereichern, kontrastieren, kommentieren den Handlungsfaden um atemberaubend faszinierende Tableaus voller Dynamik und Poesie.

Derweil hebt und senkt sich die Bühne. Die von Ko-Autor Burger entworfene Szenerie pendelt beständig zwischen Schloss, Einsiedler-Kate, Hörsaal und Laboratorium. Wenn Frankenstein seine Kreatur zum Leben erweckt, zucken Blitze und grollt der Donner. Unter Knistern entladen sich die Elektroden, der Sturm tobt und das von Thomas Schöneberger gesetzte Licht flackert unheilschwer.

So gerät dieser „Frankenstein“ zum schauwertreichen Spektakel. Mal bewegt und farbenfroh wie die samt-brokatenen Biedermeier-Gewänder der Kostümbildnerin Carlijn Petermeijer; mal düster bis unheimlich in bester „Gothic-Novel“-Tradition, die sich dank Beers Genre-Souveränität in den Rängen ebenso festkrallt wie die Shelley’sche Grusel-Romantik.

Der irrlichternde Wahnsinn wird akzentuiert durch die sphärischen Elektro-Klänge des „Sound-Designers“ Jan S. Beyer. Sein live aufspielendes Trio liefert keineswegs nur eine Untermalung des Geschehens. Im Gegensatz zu den enervierenden, alles erdrückenden sinfonischen Klangteppichen, wie man sie aus den Gruselfilm-Klassikern der Produktionsfirmen Hammer und Universal im Ohr hat, ist die Musik hier integraler Bestandteil des Geschichte.

Beyer und seine Partner bereichern den Triumph der Schaulust um ein untrennbares Hörerlebnis.

Termine

Nächste Vorstellungen am 19. und 22. März, jeweils 18 Uhr, im Pfalztheater Kaiserslautern. Die Produktion läuft bis Ende Juni.

Infos und Karten unter Telefon 0631 3675 209 oder per E-Mail an vorverkauf@pfalztheater.bv-pfalz.de.