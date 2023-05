Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Schauspieler Michael Degen zählt zu den Olympioniken des deutschsprachigen Bühnenlebens. Unter anderem war er am Mannheimer Nationaltheater engagiert. Seine Popularität verdankt der allseits Gepriesene jedoch der Arbeit fürs Fernsehen. Als Autor hat er unter anderem über seine Kindheit in Nazideutschland geschrieben. Degen ist Jude. Am 31. Januar wird er 90 Jahre alt.

Zum vertrauten Seriengesicht hat ihn vor allem die Rolle des stellvertretenden Polizeipräsidenten Patta in den Donna-Leon-Krimis gemacht. Den skizziert Degen mit leichter Hand als Vorgesetzten,