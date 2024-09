Peter Fox ist ohne seine Band Seeed unterwegs, aber kein bisschen allein: Noch nie standen, tanzten und sprangen so viele Menschen auf der Bühne der ausverkauften Mannheimer SAP-Arena wie beim Konzert des Berliner Rap- und Dancehall-Musikers. 100 Minuten lang haben sie gefeiert: das Leben und die Liebe.

Die Zeile aus dem Superhit „Zukunft Pink“ ist so schön und so gut, dass sie an diesem Abend gleich zweimal durch die Arena tönt. Beim ersten Mal locker