Benedict Cumberbatch ist ein Chamäleon. Ob als brutaler Macho im eben erst Oscar-prämierten Drama „The Power of the Dog“, als feinsinniger Mathematiker in „The Imitation Game“ oder als Marvel-Legende Dr. Strange in gleich mehreren Filmen, zuletzt in „Spider-Man: No Way Home“: Er überzeugt immer. Jetzt fesselt der britische Star in der Titelrolle von „Die wundersame Welt des Louis Wain“.

Louis Wain gab es wirklich. Er lebte von 1860 bis 1939. Der Engländer wurde berühmt mit Katzen-Comics. In seinen Bildern vermenschlichte er die Tiere auf eine