Die Brahms-Gesellschaft Schleswig-Holstein verleiht den mit 10.000 Euro dotierten Brahms-Preis 2026 an das Neustadter Mandelring Quartett zu verleihen.

Das 1983 von drei Geschwistern Schmidt gegründete Streichquartett gehört zu den international erfolgreichen Kammermusikensembles. Aktuell musizieren Sebastian Schmidt (Violine), Nanette Schmidt (Violine), Bernhard Schmidt (Violoncello) zusammen mit Andreas Willwohl (Viola). In der Region sind sie vor allem mit dem 1997 gegründeten Hambacher Musikfest, aber auch mit einer Konzertreihe im Neustadter Saalbau präsent.

Die Verleihung des mit 10.000 EUR dotierten Brahms-Preises findet am 26. September 2026 um 19 Uhr in der St. Bartholomäus Kirche Wesselburen statt. Das Mandelring Quartett wird im Rahmen der Brahms-Preisverleihung ein Preisträger-Konzert geben.

Die 1987 gegründete Brahms-Gesellschaft Schleswig-Holstein verleiht seit 1988 alljährlich den Brahms-Preis an herausragende Persönlichkeiten und Interpreten der klassischen Musik. Zu den Preisträgern gehören berühmte Namen wie Leonard Bernstein, Sir Yehudi Menuhin, Dietrich Fischer-Dieskau, Anne-Sophie Mutter, Sabine Meyer, Christoph Eschenbach, Herbert Blomstedt, Midori und Kent Nagano.