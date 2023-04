Das Festival Euroclassic ist für die nächsten vier Jahre gesichert. Von Anfang September bis Ende Oktober werden 25 Veranstaltungen vom französischen Bitsch bis zur Pirmasenser Festhalle Jazz, Rock und Klassik vereinen.

Am 2. September startet das grenzüberschreitende Musikfestival in der Blieskasteler Schlosskirche ganz klassisch mit barockem Glanz und Händel. Einen Höhepunkt hat Pirmasens mit der musikalischen Lesung „Karneval des Glücks“ zu bieten, bei der Schauspielstar Katja Riemann Texte von dem 2016 verstorbenen Moderator und Autor Roger Willemsen lesen wird, um an dessen sprachlichen Witz und seinem spöttischen Blick auf das Hier und Jetzt zu erinnern.

Weitere musikalische Glanzpunkte sind eine A-cappella-Nacht in Blieskastel, das Konzert des Freiburger Ensembles Aventure mit Neuer Musik im St. Fabian Stift in Hornbach sowie Auftritt von Stars wie Gregor Meyle, Wallis Bird und die SWR Big Band mit dem britisch-nigerianischen Jazz- und Soulsänger Ola Onabulé in der Zweibrücker Festhalle.

Neues Erscheinungsbild

Doch in erster Linie sei es spannend, dass sich die Menschen in der Region über Grenzen hinweg in Bewegung setzten, um auch andere Kulturräume und Orte kennenzulernen, findet die für Pirmasens zuständige Euroclassic-Koordinatorin Heike Wittmer. Das mache einem die Heimat noch viel sympathischer.

Zu alter Stärke und zur Publikumsresonanz von Vor-Corona-Zeiten möge das Festival zurückfinden, sagt der Zweibrücker Projektleiter Thilo Huble und kündigt eine Überarbeitung im Erscheinungsbild des Festivals an. Ein neues Logo wurde kreiert, auch die Internetpräsenz soll erneuert werden. Damit soll ein breiteres Publikum erreicht werden: von Kindern bis Senioren. Ab sofort soll auch multimedial geworben werden. Das Euroclassic Festival wird auf Facebook und Instagram zu finden sein.

Das gedruckte Programmheft wird im Juni zu haben sein. Der Kartenvorverkauf beginnt im Mai an den bekannten lokalen Vorverkaufsstellen sowie unter www.ticket-regional.de.