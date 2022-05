Nach einer Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr ist der Gratis-Comic-Tag zurück – und das größer als zuvor. 750.000 Hefte warten an diesem Samstag auf Leser.

Das Prinzip ist seit dem Jahr 2010, als die Aktion aus den USA in den deutschsprachigen Raum übernommen wurde, gleich geblieben: Verlage produzieren spezielle Comic-Hefte, die von Händlern – in einer gewissen Anzahl – kostenlos an die großen und kleinen Kunden weitergegeben werde. Die Zahlen in diesem Jahr sind beachtlich, 19 Verlage sind mit 35 verschiedenen Heften am Start. Die 750.000 gedruckten Exemplare sind ebenso ein Rekord wie die etwa 700 teilnehmenden Händler in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Bandbreite reicht vom kleinen Comicladen bis zu den großen Buchhandelsketten. Manche Geschäfte bieten zudem ein Begleitprogramm mit Lesungen oder Signierstunden an.

Breit gefächert ist auch die Auswahl an Comics von deutschen wie internationalen Zeichnern. Ob Manga (Fangirl), Superhelden (Batman), franko-belgische Abenteuer (Spirou), Disney (Goofy), dazu der Klassiker Werner, Fünf Freunde oder ein Thriller von Sebastian Fitzek – viele Genres werden abgedeckt. Teilweise sind es Kostproben, doch auch die ein oder andere komplette Geschichte ist dabei. Zehn Hefte richten sich speziell an ein jüngeres Publikum.

Auch viele Pfälzer Läden dabei

Mit der Aktion möchten die Initiatoren zeigen, „wie bunt und abwechslungsreich die deutsche Comic-Landschaft ist“, und sie hoffen, auch neue Kunden „für diese besondere Kunstform zu begeistern“.

Die kostenlosen Hefte gibt es am Gratis-Comic-Tag auch in der Pfalz an mehr Orten als zuvor. Passend zur zwölften Auflage machen ein Dutzend Händler mit. Zu finden sind sie ebenso wie eine Übersicht aller Hefte unter gratiscomictag.de.