Die Goldene Palme geht an Cristian Mungiu aus Rumänien, der Jury-Preis an Valeska Grisebach aus Berlin.

Cristian Mungius heftige Reaktionen erntendes Drama „Fjord“ um streng gläubige Eltern, die ihre Kinder schlagen und in die Mühlen der rigiden Justiz in Norwegen geraten – mit nicht immer humanitären Folgen, gewann die Goldene Palme. Er zeigt beide Seiten, hat mit Renate Reinsve und Sebastian Stan zwei europäische Stars Für den rumänischen Regisseur ist es die zweite Palme nach 2007 (für das Abtreibungsdrama „4 Monate, 3 Wochen und 2 Tage“). Man kann seinen Film auch als gesellschaftliche Frage sehen, wie groß die Toleranz eines Staates gegenüber seinen Bürgern ist - oder wie es Mungiu in seiner Dankesrede sagte. „Der Zustand der Welt ist nicht der beste, das müssen wir ändern“.

Der Exilrusse Andrei Zviaguintsev den Großen Preis und heilt eine politische Rede. Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa

Der Große Preis (quasi der zweite Preis ging an „Minotaur“ des Exilrussen Andrei Zviaguintsev für „Minotaur“, das Remake eines französischen Krimis, bei dem der Mörder ungeschoren davonkommt, aber gespickt mit dem Zustand in Russland 2022 zu Beginn des Ukrainekrieges, wo Rekruten eingezogen werden, und Panzer rollen, was bisher noch nie in einem Spielfilm gezeigt wurde. Zviaguintsev war in seiner Dankesrede deutlicher als im Film: Nur einer könne den Krieg beenden und das sei Putin.

Valeska Grisebach (rechts) bekam den Jury-Preis und holte ihre Hauptdarstellerin Jana Radewa mit auf die Bühne. Foto: John Locher/Invision/AP/dpa

Wie im Vorjahr (Mascha Schilinskis „In die Sonne schauen“) ging der Jury-Preis (quasi der Dritte Preis) wieder an eine deutsche Regisseurin; Valeska Grisebachs ruhiges Drama „Das geträumte Abenteuer“, das am Rand Europas an der bulgarischen Grenze spielt und von einer Archäologin handelt, die bei der Suche nach einem vermissten Freund in illegale Aktivitäten gerät, überzeugte die Jury unter Leitung des südkoreanischen Regisseurs Park-Chan Wook.

Die Juroren (darunter die Schauspieler Demi Moore und Stellan Skarsgard) taten sich aber offenbar mit anderen Preisen schwer: der Regie-Preis wurde geteilt: für den Polen Pawel Pawlikowski und sein schwarz-weißes Thomas-Mann-Drama „Fatherland“ (mit Sandra Hüller) und an das spanische Regiepaar Javier Calino/Javier Ambrossi, das sich in „La bola negra“ (Die schwarze Kugel) ebenfalls mit einem Literaten befasst: es geht um eine verschollenes Manuskript von Federico García als Film zwischen Drama, Musical, Historienfilm und homosexuellem Drama (mit Penelope Cruz und Glenn Close in Nebenrollen).

Tao Okamoto (links und Virginie Efira wurden im Duo als beste Schauspielerinnen geehrt. Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa

Nicht geteilt, sondern verdoppelt wurden die Schauspielerpreise: an das lesbische Frauenpaar in dem französisch-japanischen Altenheimfilm „Soudain“ (Plötzlich) von Ryusuke Hamaguchi: Virginie Efira und Tao Okamoto – und an das junge homosexuelle Paar in dem belgischen Soldatenfilm „Coward“ (Feigling von Lukas Dhont): Valentin Campagne und Emmanuel Macchia.

Den Drehbuchpreis bekam – ebenfalls nicht unverdient – der Franzose Emmanuel Marre für sein Drama „Notre salut“ (unsere Rettung) über einen Kollaborateur der Regierung von Marschall Petain unter der deutschen Besatzung von Frankreich im Zweiten Weltkrieg. Marre verdichtete die Geschichte seines Großvaters zu einem in dieser Form ungewöhnlichen Film (und führte auch Regie).

Die Palmen sind alle nachvollziehbar, es war ein solider Jahrgang im Wettbewerb mit wenigen optischen oder inszenatorischen Meisterwerken. Wie immer in Cannes wurden drei Dinge offenbar, die auch andere Filme und Festivals beeinflussen dürften: In Filmen wird oft in zwei, drei Sprachen gesprochen, ein Drittel der Filme im Wettbewerb, so viele wie noch nie, können als LGBTQ gelesen werden, immer mehr Regisseur drehen in einem Land, das nicht das ihre ist (auch Grisebach) Für das Autorenkino ist das eine gute Nachricht, für die allgemeine Kinokrise – die Hollywoodstudios wollten sich die millionenschwere Auftritt ihrer Stars in Cannes nicht mehr leisten und blieben fern – eher nicht.