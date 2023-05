Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nicht in einer Gala, sondern schlicht auf seinen Social-Media-Kanälen hat der Verband der Auslandspresse Hollywoods die 79. Golden Globes vergeben. Je drei der Filmpreis-Trophäen gingen an Jane Campions Western „The Power Of The Dog“ und an Steven Spielbergs „West Side Story“. Der Frankfurter Komponist Hans Zimmer bekam für seine „Dune“-Musik seinen dritten Globe.

Schon lange vor Omikron hatte der Sender NBC entschieden: Eine große TV-Show spendiert er den Golden Globes nicht mehr. Zu wenig Zuschauer hatten sich 2021 für die Vergabe