Die Architekturbiennale in Venedig fragt nach dem Zusammenleben in der Zukunft. Unter dem Titel „How will we live together?“ wird aber vor allem eine desaströse Gegenwart vorgeführt. Das heißt, außer im fortschrittsgläubigen deutschen Pavillon

Das ist doch mal eine schöne Vision zwischen all den Dystopien und aktuellen Schreckensnachrichten: 2038 werden wir in einer wunderbaren Welt leben. Das heißt, in nur 17