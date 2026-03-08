Die Karlsruher Händel-Festspiele erleben trotz der Absage des Farinelli-Wettbewerbs eine große Zeit. Es gibt viele begeisternde Debüts, nicht nur von Countertenören.

Die 50-Jahrfeier rückt näher, 2028 feiern die Karlsruher Händel-Festspiele ihr Jubiläum. Bei der 48. Auflage gab es schon Linien dahin. Und es war überhaupt ein sehr spannender und glanzvoller Jahrgang. Mit der konzertanten Aufführung der „Atalanta“ von Händel wurde die vierte noch fehlende Oper gespielt, kommendes Jahr gibt es „Faramondo“ und „Il Floridante“ – und wenn dann 2028 „Sosarme“ kommt, werden alle 42 Opern des Meisters in 50 Jahren in Karlsruhe gespielt worden sein.

Die Christuskirche in hellem Licht bei der freudigen Schlussszene von Händels Oper »Atalanta«. Rechts Lars Ulrik Mortensen am Pult des ganzen Ensembles. Foto: Felix Grünschloss

2028 wird es auch wieder einen Farinelli-Wettbewerb für Countertenöre geben. Im vergangenen Jahr begann dieser sehr vielversprechend, sollte 2026 wieder stattfinden, musste aber wegen fehlender qualifizierter Bewerbungen abgesagt werden. Doch das Leitungsteam in seinem zweiten Jahr machte aus dieser an sich unglücklichen Fügung das Beste. Es gab statt des Wettbewerbsfinales eine umjubelte Farinelli-Gala mit drei Preisträgern, „Rinaldo“ Lawrence Zazzo und als Karlsruhe Debütant einem Auftritt des sagenhaften brasilianischen Sopranisten Bruno de Sà. Dieser kommt 2027 wieder. Zum ersten Mal in Karlsruhe war mit einer eigenen ebenfalls berauschende Gala der israelische Sopranist Maayan Licht, der nicht nur mit Farinelli-Hits seine spektakuläre Gesangskunst bis in die höchsten Lagen demonstrierte.

Jubel für Dennis Orellana, Lidor Ram Mesika, Bruno de Sá, Rémy Brès-Feuillet und Lawrence Zazzo (von links). Foto: Felix Grünschloss

Das Besondere an dem Abend mit den Deutschen Händel-Solisten war auch, dass das dort seit 41 Jahren aktive Originalklangensemble der Festspiele unter Attilio Cremonesi auf alten Instrumenten auch Musik des 20. Jahrhunderts von Benjamin Britten, Ralph Vaughan-Williams und Arvo Pärt eindrucksvoll zu musizieren wusste.

Maayan Licht singt bei seinem Galakonzert. Foto: Thorsten Wulff

Die Neuinszenierung mit „Tamerlano“ spielte in diesem Jahr das Freiburger Barockorchester unter René Jacobs. Dafür übernahmen die Händel-Solisten neben zwei großen und einem Kammerkonzert die „Atalanta“ unter Lars Ulrik Mortensen und die drei Wiederaufnahme-Vorstellungen des „Rinaldo“ unter Rinaldo Alessandrini, die die positiven Eindrücke vom vergangenen Jahr bestätigten, ja fast verstärkten. Wieder zeigte in der Titelrolle Lawrence Zazzo seine gestalterische Größe als Händel-Sänger – und Suzanne Jerosme war nicht nur in ihrem großen Solo am Ende des zweiten Aktes ein geradezu hinreißende Almirena. Apart: Die französische Sopranistin singt am kommenden Samstag schon wieder im Badischen Staatstheater. Dann aber die Blanche in Poulencs „Dialogues des Carmélites“.

Suzanne Jerosme im »Rinaldo«. Foto: Felix Grünschloss

Zu den erfreulichen Debütanten im Fach der Countertenöre gehörten auch Christophe Dumaux und Alexander Chance im „Tamerlano“. Zu diesem gab es als Beitrag der Internationalen Händel-Akademie eine „Alternative“, nämlich den Stoff in einem Pasticcio mit Musik von Opernkomponisten der Händel-Zeit, darunter dem auch sonst mehrfach vertretenen Vivaldi. „Bajazet e Tamerlano“ war eine spannende und reizvolle Sache. Jörg Halubek war als Fachmann im Bereich der Barockmusik und -oper ein überlegener musikalischer Leiter. Das Ensemble mit jungen Sängerinnen und Sängern war exzellent und verheißt eine gute Zukunft des Barockgesangs. Allein Isabel Weller als Asteria war faszinierend.

Beim Konzert des Janoska Ensembles. Foto: Arno Kohlem

Ein schon lange fälliges Debüt gab es im Festkonzert der Deutschen Händel-Solisten. Endlich dirigierte Andrea Marcon bei den Festspielen. Der italienische Dirigent und Cembalist gehört nun wirklich zu den allerersten Barock- und Händel-Interpreten der Gegenwart – und mit furiosen, in sich absolut stimmigen Wiedergaben bestätigte er das bei seinem Karlsruher Konzert aufs Allerbeste. Die Deutschen Händel-Solisten spielten in Höchstform, jedes Stück war ein Volltreffer. Konzertmeister Gianpiero Zanocco erwies sich bei einem Vivaldi-Konzert als wahrer Teufelsgeiger – und als Gesangssolisten stellten sich vielversprechende junge Sänger vor: die Sopranistin Benedetta Zanotto und der Altus Andrea Gavagnin. Das Konzert war ein Glanzlicht des diesjährigen Festivals. Zugabe war das Duett „Io t’abbraccio“ aus „Rodelinda“, das interpretiert niemand so kongenial wie Andrea Marcon. Das sagt alles über diesen Abend.

Das Ensemble von »Bajazet e Tamerlano«. Foto: Felix Grünschloss

Eine Tradition haben bei den Festspielen Crossover-Konzerte, es gab schon Händel in Jazz oder Heavy Metal. Heuer spielte das Janoska Ensemble in seinem improvisatorisch aufgeladenen Stil Musik von Bach bis zu den Beatles in zündender Weise. Händel hatte aber nur eine Nebenrolle.