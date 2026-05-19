Mit der „Historia Club Tour 2026“ präsentiert Tonino Baliardo die Gipsy Kings der nächsten Generation. Im Capitol kommen sie den Fans ganz nah – und feiern eine große Party.

Tonino Baliardo, Mitgründer und musikalischer Kopf der Gipsy Kings tourt aktuell gemeinsam mit der nächsten Generation der Baliardo-Familie und will damit die kulturelle und familiäre Tradition der Gipsy Kings fortführen. Die folgt einem Muster, das vielen gefällt: Gitarren, mehrstimmiger Gesang auf Spanisch, klare Rhythmen und Songs, die an durchtanzte Sommerabende denken lassen. Den Sommer hatten manche Besucher des Capitol Mannheims am Dienstagabend gleich mitgebracht. Bunte, wallende Kleider, gelöste Stimmung und Vorfreude füllen schon vor Konzertbeginn den Saal.

Eine ungewohnt kleine Venue für eine Band, die Welterfolge feierte. Gegründet wurden die Gipsy Kings Ende der 1970er-Jahre in Südfrankreich. Die Musiker stammen aus Familien spanischer Roma und bringen traditionelle Flamenco-Einflüsse mit modernen Pop- und Latin-Elementen zusammen. Dieser Stil beeinflusste zahlreiche Künstler und brachte lateinamerikanische Rhythmen einem internationalen Mainstream-Publikum näher. Ihren weltweiten Durchbruch erlangte die Band vor allem in den späten 1980er- und frühen 1990er-Jahren. Die Musiker feierten Erfolge mit Songs wie „Bamboleo“, „Volare“, „Djobi Djoba“ oder „Baila Me“. Viele ihrer Stücke gelten inzwischen als zeitlose Klassiker und laufen bis heute regelmäßig im Radio, auf Partys oder in Urlaubsorten rund um den Mittelmeerraum. Ihre Alben verkauften sich millionenfach, dazu kamen zahlreiche internationale Tourneen und Auftritte auf großen Festival- und Konzertbühnen.

Besonders nah am Publikum

Mit der „Historia Club Tour 2026“ hatten die Gipsy Kings rund um Gründungsmitglied und Songschreiber Tonino Baliardo jetzt ein ganz neues Tourkonzept versprochen: Eine unmittelbare Liveatmosphäre, ganz nah am Publikum – klar abgesetzt von den Großhallenproduktionen früherer Jahre.

Ein Konzept das aufgeht. Die kleine, einfach gehaltene Bühne ohne Bühnenbild oder -show schafft direkt eine sehr intensive Atmosphäre zwischen Musikern und Publikum. Gleich der erste Songs zeigt, wieso der Name Gipsy Kings auch nach mehr als vier Jahrzehnten noch zieht. Das Publikum tanzt zusammen, klatscht im Takt und findet schnell seinen eigenen Rhythmus. Immer wieder gehen die Musiker in Kontakt zu ihren Zuhörern. Feuern sie an lauter zu singen, reagieren auf begeisterte Rufe und fordern zum Tanzen auf. Es fühlt sich nicht mehr bloß an wie ein Konzert, das von der Bühne aus verwaltet wird – sondern es ist wie gemeinsamer Abend unter Musikbegeisterten. Irgendwann ist kaum noch auszumachen, wer eigentlich mehr Spaß hat – die Menschen vor der Bühne oder die Musiker darauf.

Nostalgie und Moderne

Höhepunkte sind wie erwartet die Songs, für die die Gipsy Kings bekannt sind. Allen voran natürlich „Bailar Me“, „Bamboleo“ und „Volare“. Doch der Abend funktioniert nicht nur über Nostalgie. Die Tour soll schließlich für ein neues Kapitel stehen, so sagt es zumindest Baliardo. Unter die „Klassiker“ mischen sich am Abend auch die neuen Songs ihres aktuellen Albums „Historia“. Alte und neue Stücke gehen teilweise fließend ineinander über. Der Sound bleibt dabei auch nach all den Jahren derselbe. Gleichzeitig wirkt vieles frischer, moderner und durch die neue Besetzung natürlich auch jünger. Baliardo hat unter anderem zwei seiner Söhne mit auf der Bühne. Die gesamte Besetzung zeigt sich nicht nur einmal mehr als würdig, sein Erbe anzutreten und die Gipsy Kings für eine neue Generation erlebbar zu machen. Baliardos Gitarrenkünste dabei noch einmal live zu sehen, ist nichtsdestotrotz ein Erlebnis für sich.

Nach zwei Stunden ist das Konzert vorbei. Die Hände tun weh vom Klatschen, die Füße tun weh vom Tanzen. Am Ende bleibt dieses Gefühl, Teil von etwas gewesen zu sein. Die Gipsy Kings haben in Mannheim keinen nostalgischen Rückblick gespielt – sondern einen Abend, der sich angefühlt hat wie eine gemeinsam durchtanzte Sommernacht.