Musikstreaming boomt. Doch während Marktführer Spotify an der Börse annähernd 100 Milliarden Euro wert ist, springt für viele Musikschaffende allenfalls Kleingeld raus.

Auch in Deutschland, lange eine Art letzte Bastion des physischen Tonträgers in der westlichen Welt, ist Streaming längst das Maß aller Dinge. 2025 setzte die deutsche Musikindustrie 2,42 Milliarden Euro um, gut zwei Prozent mehr als im Jahr davor. Während sich CDs und Vinylplatten 14 Prozent dieses Umsatzes annähernd paritätisch teilen (bei den CDs geht der Trend nach unten, bei den Vinylplatten weiterhin nach oben), steuerte das Streaming die übrigen 86 Prozent bei.

Durch Streaming verdient die Tonträgerindustrie also ungefähr sieben von acht Euro ihres Umsatzes. Der war – auch das ist Teil der Wahrheit – um die Jahrtausendwende bereits praktisch genauso hoch wie heute, stürzte bis zum Jahr 2012 auf anderthalb Milliarden Euro ab und erreichte ein gutes Jahrzehnt später das alte Niveau wieder – freilich ohne Berücksichtigung der Inflation.

Konzerte sind heute unverzichtbar

Man kann das schon so sagen: Streaming, also das Anhören von Musik, ohne sie physisch zu besitzen, hat der gesamten Musikbranche, die durch illegale Downloads auf Tauschbörsen wie Napster vor 15 Jahren extrem angeschlagen in den Seilen hing, den Allerwertesten gerettet. „Wir haben Anfang der 2000er teilweise eine siebenstellige Zahl von CDs pro Jahr verkauft, dementsprechend viel blieb dann auch für uns übrig“, sagt Michael Herberger, seinerzeit musikalischer Leiter, Komponist und Produzent der Söhne Mannheims. Mittlerweile sei es undenkbar, auf solche Stückzahlen zu kommen, sagt er. Heute ist der Musiker und Dozent, Jahrgang 1971, Geschäftsführer im Fachbereich Musik- und Kreativwirtschaft an der in Mannheim ansässigen Popakademie Baden-Württemberg. „Die Einkommensmöglichkeiten für Musikerinnen und Musiker haben sich stark verändert.“ Konzerte zu geben sei unverzichtbar geworden, wolle man ein auskömmliches Dasein fristen. Doch auch hier zeige sich, ähnlich wie bei der aufgenommenen Musik, eine stetige Verschiebung hin zu den Großen und Allergrößten.

»Auf eine Million musst du erstmal kommen«, sagt Michael Herberger. Er ist Geschäftsführer im Fachbereich Musik- und Kreativwirtschaft an der Mannheimer Popakademie. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Während ein heißer Superstar wie Harry Styles gleich 30 Abende am Stück den Madison Square Garden in New York ausverkauft und das zu teils exorbitanten Eintrittspreisen von 500 US-Dollar aufwärts, darbt der Klein- und Mittelbau in oft halb leeren Hallen und Clubs. Irgendwo muss das Geld ja wieder eingespart werden.

Beim Musikstreaming ist es nicht viel anders. The Winner takes it all. Wer hat, dem wird gegeben. Etablierte und erfolgreiche Bands und Musiker sind sichtbarer, der Algorithmus kommt ihnen zugute. Die Unbekannten und in der Nische tätigen Bands werden häufig übersehen. Allerdings, so wirft Herberger ein, „haben die ganzen kleinen Künstler, die es damals ja auch schon gab, schon nicht von ihren CD-Verkäufen allein leben können.“ Nur ist die Ungleichbehandlung jetzt Teil des Systems.

Michael Herberger war früher – hier eine Aufnahme von 2012 – bei den Söhnen Mannheims. Foto: Archiv/Kunz

Spotify, mit etwa einem Drittel Marktanteil klar größten Streaminganbieter weltweit, wird von zahlreichen Musikschaffenden als besonders unfair empfunden – obwohl das Unternehmen 2024 über 10 Milliarden Dollar ausgezahlt hat. In der Kritik steht vor allem das Abrechnungssystem. Herberger: „Das funktioniert natürlich ganz anders, als wenn ich gezielt für 20 Euro eine Platte von jemandem kaufe.“ Beim „Pro-Rata-Modell“, so nennt man dieses dominante System im Musik-Streaming, fließen alle Einnahmen eines Monats in einen gemeinsamen Topf. Nach Abzug von Plattformgebühren wird das Geld basierend auf dem Anteil an den Gesamt-Streams (Streamshare) an die Rechteinhaber – Komponisten, Produzenten, Labels, Interpreten, Verlage – verteilt. So wahnsinnig viel bleibt da meist nicht übrig.

Für eine Million Streams bekommt der Künstler 3000 bis 5000 Euro, „und auf eine Million musst du erstmal kommen“, sagt Herberger. Ein bekannter Star wie der Westpfälzer Mark Forster, der von 24. bis 26. April auch mal wieder in seiner Geburtsstadt Kaiserslautern drei kleinere Konzerte spielt, komme im Schnitt auf ungefähr fünf Millionen monatliche Streams. Wer hingegen weniger als 1000 Streams schafft, bekommt gar kein Geld von Spotify.

Nicht alle Anbieter zahlen so schlecht

Es gibt Initiativen – von Künstlerinnen und Künstlern, aber auch von der EU – mit dem Ziel, zu einem gerechteren Zahlungsmodell zu kommen. „Denken wir uns einfach eine unbekannte Band“, erklärt Herberger. „Höre ich im Monat 999 Mal einen Song dieser Band, würde sie beim Pro-Rata-Modell leer ausgehen, beim sogenannten „User-Centric Modell“, so ist zumindest die Theorie, würde von meinen zehn Euro Monatsbeitrag dagegen alles an diese unbekannte Band gehen.“ Minus Gebühren. Minus die Scheiben, die sich Textdichter, Komponisten, Verlag und Plattenfirma abschneiden, falls die kleine Band nicht alles selber macht.

Nicht alle Anbieter zahlen so schlecht. Bei Youtube (10 Prozent Marktanteil) ist die Vergütung noch mieser, bei Amazon (ebenfalls 10 Prozent) ein bisschen höher als bei Spotify, bei Apple Music (12 Prozent) liegt das Einkommen pro Stream tatsächlich mehr als doppelt so hoch wie bei Spotify. Ein Grund: Bei Apple muss man zahlen, bei Spotify gibt es das Abo auch gratis.

Langfristig sorgt der Katalog für die meisten Klicks

„Der erste Schritt, um den Künstlern etwas Gutes zu tun, ist der Wechsel vom werbefinanzierten in ein Bezahlmodell“, sagt Herberger. Und er hat noch einen Tipp, diesmal für die Musiker: „Wenn du heutzutage Geld verdienen kannst mit Streaming, dann mach am besten Songs, die auch in 15 Jahren noch gestreamt werden.“ Denn es sei langfristig der Katalog, der in Summe für die meisten Klicks sorge.

Als Musikkonsumentin oder Fan kann man natürlich auch zu einer Plattform wechseln, bei der man seine Lieblingskünstlerinnen und Künstler direkt und unmittelbar unterstützt. Bandcamp hat sich hier bewährt, ebenso wie Patreon, wo das Geld im Abo-Modell fast ungefiltert bei den Kreativen ankommt. Auch das Hi-Fi-orientierte Tidal sei eine gute und wertige Alternative.

Der Musiker Stoppk schwört aufd en Streamingdienst Qobuz. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Und auch der bekannte deutsche Rockmusiker Stoppok hat einen Tipp. „Ich schwöre auf Qobuz“, sagt der 70-Jährige. „Dieser Streamingdienst mit Sitz in Frankreich zahlt acht- oder zehnmal so viel wie Spotify, und er klingt wirklich fantastisch.“ An Spotify störe Stoppok neben der seiner Ansicht nach schlechten Klangqualität, „dass sie ihre ganzen Inhalte jetzt von der KI neu aufnehmen lassen, um gar nichts mehr zahlen zu müssen“.

Ob das wirklich so kommen wird, ist noch nicht ausgemacht und unter anderem Gegenstand mehrerer Gerichtsverfahren. Aber klar ist: Plattenfirmen und Streamingdienste stellen ihre Daten KI-Unternehmen wie Suno zur Verfügung, die daraus neue Musik generieren. KI-generierte Musik und KI-generierte Bands gibt es schon jetzt. Der Anteil steigt stark. Viele kümmert das nicht, vielen fällt es auch gar nicht auf. Hauptsache, die Musik stört nicht.

Und Herberger beschwichtigt. „Ich glaube nicht, dass KI in allen Feldern die Zukunft ist. Menschen wollen sich mit ihrem Star identifizieren. Mit einer KI funktioniert das nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine KI-generierte Taylor Swift denselben Hype auslösen würde wie die echte.“ Er ist überzeugt: „Relevante und identifizierbare Künstler wird es auch in Zukunft geben.“