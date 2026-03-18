Die beiden waren das Glamourpaar der Literatur. Paul Auster ist 2024 gestorben. Jetzt hat Siri Hustvedt ein intimes Tagebuch ihrer Liebesgeschichte geschrieben.

„Ich lebe. Mein Mann, Paul Auster, ist tot.“ Zwei erste Sätze, brennend nüchtern. Siri Hustvedt, die vielbewunderte New Yorker Schriftstellerin („Was ich liebte“) und Intellektuelle aus Minnesota, hat ein „Buch der Erinnerung“ geschrieben: „Ghost Stories“, Geistergeschichten. Ein, gerade weil es um Fassung bemüht ist, herzgreifendes Memoir und beschwörendes Tagebuch aus Listen, Mails, Notizen, Erinnerungsstücken.

Dazu sind Briefe abgedruckt, die Auster, schon in Agonie begriffen, seinem neugeborenen Enkel hinterlassen hat: Miles, der Sohn ihrer gemeinsamen Tochter Sophie. Es sind sehr viel weniger geworden, als er dachte. Auster, der Weltliteraturstar und Autor von Werken wie der „ New York Trilogie“, ist am 28. April 2024 an den Folgen von Lungenkrebs gestorben.

Erinnerung geschieht in der Gegenwart

Hustvedts Buch ist 400 Seiten lang. Sie waren 43 Jahre zusammen. „Wie seltsam Zeit ist“, schreibt sie, „Erinnerung geschieht immer in der Gegenwart“. Eine hellsichtige Anmerkung, die sich wie eine Arbeitsanweisung liest. „Ja, ich trauere um Paul“, heißt es, „aber meistens trauere ich um Siri und Paul. Ich trauere um das UND, ich trauere um das Gefühl, das dieses UND in der Welt bereitete. Das UND, in dem er und ich einander überlagerten.“ Wie schön, die Liebe als syntaktische Einheit. Hustvedt und Auster waren das symbiotische Glamourpaar der Literaturszene. Jetzt befällt die Witwe, während sich die Welt im Hintergrund ungut weiterdreht, die Trauer wie ein scharfer Wind.

Es spukt in ihrem gemeinsamen Haus, durch das wir uns mit ihr bewegen wie durch ein Labor ihrer Gefühle. Als sei es bewohnt „von einem Geist, den Paul und ich zusammen erschaffen haben, einem „Wir„, das nicht mehr existiert“. Wie oft riecht sie scheinbar frischen Zigarrenrauch. Sie erlebt unerklärliche Präsenzen. Nicht zuletzt ist „Ghost Stories“ der Versuch, „auf dem Papier etwas von dem Mann zurückzubringen“, der er für sie war. Daraus geworden ist ein Mix aus Nähe und Distanz.

Nerven summen und brummen

Hustvedt, 1955 geboren, acht Jahre jünger als Auster, hat sich mit ihrem vielschichtigen Werk, das Romane, Essays und literarische Sachbücher umfasst, als eine der herausragendsten Stimmen zeitgenössischer Literatur etabliert, deren Bücher Themen wie Psychosomatik, Kunst und Identität umkreisen. Sie siedeln häufig an der Schnittstelle zwischen Literatur, Philosophie und Neurowissenschaften. Auch jetzt wieder – übersetzt von Grete Osterwald und Uli Aumüller – glaubt man ihr beim Denken zuzusehen.

Sie zitiert Sigmund Freud, den dänischen Philosophen Kierkegaard. Oder den französischen Phänomenologen Maurice Merleau-Ponty (1908 bis 1961), der glaubte, dass der Mensch die Welt primär durch seinen Körper erfährt. Dann wieder beschreibt sie sich nach Paul Austers Tod in Auflösung begriffen.

Zeit verschwimmt. In die Badewanne steigt sie mit Socken. Dann findet sie plötzlich den U-Bahn-Eingang nicht mehr. Die Nerven summen und brummen, Elektrizität schießt durch die Glieder, der Bauch rumort, alte Beschwerden werden schlimmer. Irgendwann glaubt sie, sie habe eine Art Spiegelkrebs entwickelt – ein seltenes „Phänomen außerhalb des Geltungsbereichs der etablierten Wissenschaft“, einer jener Ausreißer, die aus bereinigten Daten entfernt worden sind.

Bulletins aus dem „Krebsland“

Manchmal führt es sie weg vom Schmerz zu Krankheitsberichten voller medizinischer Termini, zu Rundmails zwischen Hoffnung und Niedergeschlagenheit aus dem „Krebsland“, die sie an Freunde verschickt hat. Die gelegentliche Ausuferung gehört zur Symptomatik. Dann gelangt sie wieder ins Unleugbare: in die letzten Wochen, in den Sterberaum – die hauseigene Bibliothek, die im hellen Licht liegt. In die Stille, wo früher aus dem Keller Schreibmaschinengeräusche drangen – eine zweite Herzfrequenz.

„Ich hasste diese Tasche“ – eine Tüte mit Medikamenten“, schreibt sie. Oder: Sie möchte sich irgendwann „in dieses Überbleibsel des Geliebten einhüllen“, eine lammfellgefütterte Lederjacke. „Er hat gesagt, dass er als Geist zurückkehren möchte“, hält sie fest. Für Hustvedt kein Jenseitsversprechen, sondern eine Erfahrung wie die, dass auf dem iPad plötzlich sein Gesicht aufplingt. Die eindringlichsten Seiten aber gehören nicht dem Spuk, sondern dem Schweigen, das im Leben dieses Paares lag wie ein verkapselter Raum.

Die schrecklichen Dinge

Auster nannte es „die schrecklichen Dinge“. Als Kind wurde ein Freund neben ihm vom Blitz erschlagen. Seine Großmutter väterlicherseits hat ihren untreuen Mann ermordet. Vor allem: Sein Sohn Daniel, ein Problemkind aus Austers erster Ehe, hat sich umgebracht. Als Kind malt er eine „Halbe Welt“, er fühlt sich als ein Scheidungsüberbleibsel. Früh wird er kriminell, dann süchtig, schließlich – die Tragödie – stirbt Daniels kleine Tochter Ruby im Babyalter an Drogen. Seine Schuld. Er kommt ins Gefängnis, wird auf Kaution freigelassen, bringt sich mit einer Überdosis um. Die Weltpresse berichtet. Ein Drama, das sich jeder Erzählbarkeit widersetzt und doch alles bestimmt.

Hustvedt bricht dieses Schweigen, zuerst in ihrer Trauerrede bei seinem Begräbnis, dann im Buch. „Ich wollte, dass es rauskommt!“, heißt es. Nicht aus Sensationslust, sondern weil Verschweigen eine zweite Gewalt sei. Berührend, wie die Stiefmutter Verantwortung übernimmt. Und über allem die Hin- und Herbewegung zwischen Nähe und Distanz, Intimität und Analyse. Nur dass diesmal der „schützende Filter“ fehlt: ihr Mann. „Bücher wissen immer mehr als man selbst“, sagt sie an einer Stelle.

Privathumor, eine Freude des Paarseins

Was für ein warmherziges, manchmal fast heiteres Buch, voller „Privathumor“, wie sie das nennt, einer der Freuden des Paarseins; voller gemeinsamer Lektüren, intellektueller Scherze, voller Alltag eines Paares, das sich gegenseitig vorliest, streitet, hilft und erträumt. Hustvedt zeigt, wie sehr Liebe ein geteilter Himmel der Aufmerksamkeit ist.

Vielleicht das Nahegehendste: die letzte Szene am Bett, die Hustvedt festhält, unpathetisch, rumoren. „Gott, wir hatten Spaß, nicht wahr? Wir hatten solchen Spaß“, der Abschiedssatz, eine Tatsachenbehauptung. Am Ende bleibt noch die Ambivalenz, die Hustvedt umkreist, aber nicht auflöst: Ihrer beider Schmerz, dass ihr lange die Rolle der „Frau von“ zugeschrieben wurde.

„Und da haben wir Pauls schöne Frau“, habe sie Harvey Weinstein, damals noch einflussreicher Filmproduzent, mehrmals vorgestellt, „als wäre ich ein namenloses, unbelehrbares Ding, das meinem Mann gehörte“. Nun dieses intime Buch über ihn, Auster, in dem sie Legenden korrigiert und ihre eigene Biografie im vorhin schon zitierten „UND“ behauptet, „in dem er und ich einander überlagerten“. Der Tod hat ihren „partner in crime“ von ihr getrennt, den Lebensmenschen, den Kommentator, ihre zweite Stimme. „Wo bist du?“, schreibt sie. Die Antwort ist das Buch. Ein „posthumer Dialog“.

„Ich will, was war“

Die neue Weisheit über Tod und Trauerverhalten sei: fortdauernde Bindungen, zitiert sie neuere Studien: „Du musst nicht mehr darüber hinwegkommen. Du kannst vertraut mit der oder dem Verstorbenen umgehen.“ An anderer Stelle heißt es: „Ich will, was war“. Ein Gefühl, das wohl alle Überlebenden haben. Hustvedt hat es in „Ghost Stories“ ihr bestmöglich ausformuliert.

Lesezeichen

Siri Hustvedt: „Ghost Stories. Ein Buch der Erinnerung“; Aus dem Englischen von Grete Osterwald und Uli Aumüller; Rowohlt, Hamburg; 400 Seiten, 25 Euro.