Der italienische Zwei-Meter-Hüne George Eastman, der am vergangenen Mittwoch 83-jährig in Rom gestorben ist, kam als lakonischer Revolvermann in einem Dutzend Italo-Western um den wortkargen Rächer Django zu kurzem Starruhm. Zudem war er Ko-Autor des Genre-Nachzüglers „Keoma“ (1976), in dem der Ur-Django Franco Nero noch einmal in dieser Rolle brillierte. Eastmans fragwürdiger Platz in der Kinogeschichte beruht auf der mehrfach indizierten Kannibalen-, Schock- und Ekel-Orgie „Man-Eater, der Menschenfresser“ (1980), in der er als Drehbuchschreiber und Hauptdarsteller neue Maßstäbe in Sachen „Kotztüten-Horror“ setzte.