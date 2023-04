Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit 99 fängt das Leben nicht mehr an. Der Journalist und Schriftsteller Georg Stefan Troller denkt aber auch nicht ans Aufhören. Wozu? Der leidenschaftliche Weltbeobachter sitzt gerade an einem neuen Buch, denn es gibt noch so viel zu erzählen.

Ist es das Wienerische oder der Charme des älteren Herrn? Mit Georg Stefan Troller kommt man auch am Telefon ganz nonchalant ins Plaudern, und die Zeit fliegt dahin. Dabei ist es kein leichtes Leben,